WSJ: Трамп хочет сократить разведывательное сообщество США

Избранный президент Дональд Трамп, известный своей резкой критикой в адрес разведслужб США, вместе с ведущими советниками обсуждает план реструктуризации и сокращения главного разведывательного ведомства страны, сообщает газета Wall Street Journal.

Ссылаясь на людей, знакомых с этими планами, газета пишет, что такое решение вызвано убежденностью Трампа, что Управление директора национальной разведки превратилось в раздутый и политизированный орган.

В последние месяцы и особенно в последние дни Трамп обрушивался с атаками в социальных сетях на разведывательное сообщество, критикуя и высмеивая их выводы о том, что Россия взломала и похитила переписку организаций Демократической партии и отдельных лиц, после чего передала ее WikiLeaks для публикации, чтобы помочь республиканскому кандидату победить в борьбе за Белый дом.

Один из людей, знакомых с планами Трампа, сообщил, что советники также работают над планом реструктуризации ЦРУ, предусматривающим сокращение персонала в его штаб-квартире в Вирджинии и направление дополнительных сотрудников для работы на местах во всем мире, пишет Wall Street Journal.

ЦРУ отказалось от комментариев.

По данным газеты, одним из участников разработки плана реорганизации разведслужб является советник Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Майкл Флинн, возглавлявший Разведывательное управление министерства обороны США, пока нынешний директор национальной разведки Джеймс Клэппер и другие не добились его смещения в 2014 году.