Трамп заявил, что его цель – обеспечить медстраховкой всех американцев

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его план по отмене программы реформы здравоохранения, принятой по инициативе президента Барака Обамы, «сформулирован вплоть до последней запятой» и будет обнародован в ближайшее время.

В интервью Washington Post, опубликованном в воскресенье, Трамп заявил, что его цель – «обеспечить страховкой всех», но отказался вдаваться в детали.

Однако он заявил, что хочет добиться снижения стоимости медицинского обслуживания, оказывая открытое давление на фармацевтические компании, чтобы они снизили свои цены.

Отмена закона о доступном здравоохранении, также известного, как Обамакэр (Obamacare), является главным приоритетом Трампа в начале работы его администрации. Программа была принята Конгрессом в 2010 году, когда законодательный орган контролировался демократами, но теперь республиканцы располагают большинством в Сенате и Палате представителей. Имея Трампа в качестве президента, они могут предпринять шаги по реформированию системы, которая, по их словам, слишком затратна и не работает.

На прошлой неделе Конгресс одобрил первые шаги по отмене закона, хотя республиканцы не обнародовали план по замене программы, обеспечивающей медицинской страховкой более 20 миллионов американцев.

В интервью газете Трамп также сообщил, что его команда завершает разработку плана «значительного» сокращения налогов для среднего класса и снижения налога на корпорации до 15 процентов, чтобы стимулировать создание рабочих мест.

Избранный президент также дал совместное интервью лондонской газете Times и германской газете Bild. В нем он заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель совершила ошибку, пустив в страну сотни тысяч мигрантов в прошлом году.

«Думаю, она совершила катастрофическую ошибку, которая заключалась в том, что они приняли всех этих нелегалов, всех людей, независимо от того, откуда они пришли», – сказал он.

Большинство мигрантов являются мусульманами, которые хлынули в Западную Европу, чтобы уйти от войны, терроризма и бедности в таких местах, как Сирия, Ирак и Афганистан.

Трамп поспешил добавить, что всегда относился к Меркель «с большим уважением» и назвал ее «фантастическим» лидером. Однако, по его словам, у жителей Германии «сложилось ясное впечатление» о последствиях ее иммиграционной политики. Избранный президент, вероятно, имел в виду инцидент на рождественской ярмарке в Берлине, когда грузовик въехал в толпу людей, в результате чего 12 человек погибли.

Сбивший людей водитель был гражданином Туниса и приехал в Германию до того, как Меркель открыла двери для беженцев с Ближнего Востока. После атаки он бежал в Италию и позднее был убит полицейскими.

Трамп назвал кризис с беженцами причиной, по которой Великобритания решила покинуть ЕС, заявив, что это была «последняя капля».

«Я действительно так считаю. Если бы ЕС не был вынужден принимать всех беженцев, так много людей, то, думаю, «Брексита» бы не было», – сказал он.

При этом он назвал «Брексит» положительным фактором и предположил, что другие страны также выйдут из Евросоюза, заявив, что, как и Великобритания, они хотят сохранить собственную идентичность.

«Мне кажется, удержать их вместе будет не так легко, как многие думают. Если поток беженцев в разные районы Европы продолжится, людей это будет возмущать».

В интервью британской и германской газетам Трамп также назвал НАТО «устаревшей» структурой, потому что «она была создана много-много лет назад».

«Страны не выплачивают полагающиеся взносы. Она устарела, потому что не занимается террором», – пояснил он.

Однако он тут же добавил, что альянс «очень важен» для него.