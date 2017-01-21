Россияне празднуют инаугурацию Трампа. Аналитики реагируют сдержанно

Вечером за день до инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа группа россиян и иностранцев отмечала это событие в одном из баров в центре Москвы.

За едой, напитками и музыкой некоторые даже стали петь дифирамбы избранному американскому президенту. «Трамп – невероятный. Трамп – супермен», –сказал российский певец Вилли Токарев во время продвижения своего альбома, который он назвал "Trumplissimo America!"

«Трамп – символ Америки, – сказал он. – Трамп – по-настоящему президент».

Большинство россиян ожидают улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном во время правления Трампа, хотя оптимизма несколько поубавилось с момента состояния шока и эйфории после его избрания в ноябре.

«Надеюсь, мы станем друзьями и наши страны начнут… движение навстречу, –сказала бизнесвумэн Катя Будаева, которая по приглашению друга пришла на вечеринку в честь нового президента США Трампа. «Но все непредсказуемо. Думаю, никто не может с уверенностью сказать, что будет дальше. Посмотрим. Будем надеяться на лучшее», - добавила участница мероприятия.

В то время как некоторые считают президентство Трампа началом революции в американской политике, мало известно о его позиции по России и том, как он будет взаимодействовать с президентом Владимиром Путиным.

«Непонятно, что он будет делать и, может быть, он (Трамп) сам еще не определился, – сказал бывший советник Кремля Глеб Павловский в декабрьском интервью «Голосу Америки». – В этом они с Путиным похожи, однако Путин сам поддерживает неопределенность. Это основа его политики. Не очень ясно, что произойдет, когда главный создатель неопределенности и лидер новой революции встретятся, но очевидно, что для сегодняшней России открылось окно возможности для заключения серьезной сделки».

Одно такое предложение уже есть: по случаю инаугурации Трампа сеть магазинов «Армия России» при Министерстве обороны РФ предложила 10-ти процентную скидку для американских граждан.

На электронном рекламном щите одного из магазинов сети, расположенном напротив посольства США в Москве, поместили портрет Трампа с объявлением о специальном предложении. Фотографы и прохожие останавливались, чтобы сделать снимки.

«Этой рекламной акцией мы хотим познакомить американцев с нашей продукцией и выражаем надежду на потепление отношений между нашими странами», –сообщила представитель сети «Армия России» Екатерина Короткова. Она рассказала «Голосу Америки», что на ее памяти единственная подобная акция со спецпредложением в честь иностранного лидера прошла после избрания Трампа. Тогда американцам предлагали 5-ти процентную скидку.

«Биография Дональда Трампа говорит о том, что он, на самом деле, созидатель, – сказала Короткова. – Поэтому он как никто другой знает, как важны хорошие отношения, а не любые проявления антагонизма».

Сотрудники магазина помогают женщине пенсионного возраста определиться с покупкой игрушек-солдатиков «Вежливые люди», изображающих военных специального подразделения российской армии, которые были использованы в Крыму при захвате украинских военных баз.

Сеть магазинов «Армия России» запустила линейку одежды и игрушек в 2015 году по случаю аннексии Крыма Россией.

Военные действия Росии в Украине вызвали введение западных санкций и трения, в результате чего ухудшение отношений достигло самого низкого уровня со времен «холодной войны» уровня. Кремль надеется, что с приходом Трампа ситуация изменится.