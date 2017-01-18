Трамп выразил восхищение сформированным кабинетом

Избранный президент Дональд Трамп впервые за несколько недель прилетел в Вашингтон, чтобы принять участие в официальном ужине для иностранных дипломатов, организованном, чтобы познакомить их с членами его администрации.

Выступая на ужине, избранный президент заявил, что он очень гордится сформированным кабинетом. «Мы собрали такую команду, равной которой, как мне кажется, не было, – сказал он. – В ближайшие годы нам еще будет, о чем сообщить, но, думаю, вы убедитесь в этом».

Он отметил присутствие на ужине Рекса Тиллерсона, которого он выдвинул на пост госсекретаря.

Трамп сказал, что гордится тем, как Тиллерсон вел себя на слушаниях по его утверждению, которые прошли на прошлой неделе.

«Мне кажется, они были жестче, чем он предполагал, – сказал Трамп. – В жизни ему всегда сопутствовала удача. Он приезжает в одну страну, выкачивает ее нефть, потом едет в другую. А с этими политиками все оказалось сложнее, верно?».

Трамп поблагодарил присутствовавших на ужине дипломатов и ведущих спонсоров: «У нас так много друзей, 147 дипломатов и инвесторов, никогда такого не было».

Избранный вице-президент Майк Пенс попытался ободрить присутствовавших дипломатов.

«Ситуация такова, и, возможно, это станет новостью для многих из вас, но я не уверен, что национальные СМИ полностью понимают избранного президента, – сказал Пенс, представляя Трампа. – Дональд Трамп будет президентом, который будет ставить Америку на первое место, но мы будем каждый день работать с государствами мира ради мира и процветания наших союзников и друзей во всем мире».