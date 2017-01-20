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liveИнаугурация 45-го президента США Дональда Трампа

Следите за церемонией инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в режиме реального времени. Страница постоянно обновляется.

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Краткий пересказ

Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа начнется в 11:30 утра по Восточному времени США (+8 часов к московскому времени). Новый президент принесет присягу до полудня. Предполагается, что инаугурационная речь нового президента завершится до 12:15. На церемонии будут присутствовать законодатели, политики и бывшие президенты (Джимми Картер, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший).

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17:13

Ожидается, что на инаугурации будут присутствовать около 900 тыс зрителей - как сторонников Трампа, так и участников протестов. Вторую инаугурацию Барака Обамы посетили около 800 тыс человек, первую - около 1 млн. 800 тыс.

17:00
16:58

Агентство Reuters сообщило, что биржевые игроки в США будут внимательно следить за инаугурационной речью Дональда Трампа: чем более "президентской" она будет, тем оптимистичней будет ситуация на фондовом рынке. Обещания Трампа снизить налоги и провести бюджетные реформы привели к росту биржевых индексов в последние недели.

16:55

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