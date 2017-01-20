Агентство Reuters сообщило, что биржевые игроки в США будут внимательно следить за инаугурационной речью Дональда Трампа: чем более "президентской" она будет, тем оптимистичней будет ситуация на фондовом рынке. Обещания Трампа снизить налоги и провести бюджетные реформы привели к росту биржевых индексов в последние недели.