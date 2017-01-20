Ожидается, что на инаугурации будут присутствовать около 900 тыс зрителей - как сторонников Трампа, так и участников протестов. Вторую инаугурацию Барака Обамы посетили около 800 тыс человек, первую - около 1 млн. 800 тыс.
Церковь находится в сотне метров от Белого дома. Туда чета Трампов проследует уже через 30-40 минут на чай (или кофе) к Обамам. #VOAinaug— Rafael Saakov (@RafSaakov) 20.1.2017
Агентство Reuters сообщило, что биржевые игроки в США будут внимательно следить за инаугурационной речью Дональда Трампа: чем более "президентской" она будет, тем оптимистичней будет ситуация на фондовом рынке. Обещания Трампа снизить налоги и провести бюджетные реформы привели к росту биржевых индексов в последние недели.
Дональд Трамп и его супруга Мелания приехали на службу в церковь Сент-Джонс, которую посещали все президенты, начин… https://t.co/rtswwUHwlg— Rafael Saakov (@RafSaakov) 20.1.2017