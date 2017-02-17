Российские СМИ: стоп-лист на смену «трампомании»?

Агентство Bloomberg со ссылкой на три независимых источника сообщило о секретной директиве Кремля российским СМИ сократить положительные материалы о президенте США Дональде Трампе.

Хронологически это последовало вскоре после отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна и заявления пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма.

Российская сторона отрицает факт внесения Трампа в «стоп-лист» на основных телеканалах страны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался на эту тему весьма образно: «летят утки».

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, следили ли российские власти за пресс-коференцией Дональда Трампа в четверг, Песков сказал, что у Кремля слишком много дел внутри страны, чтобы отвлекаться на пресс-конференцию американского президента – «при всем к нему уважении».

Между тем, в четверг, во время своей пресс-конференции Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что хотел бы улучшения отношений с Москвой: «если у нас будут хорошие отношения с Россией – это будет хорошо, а не плохо», – отметил президент США, и добавил, что американская пресса публикует о России «фейковые новости».

«Лопается очередной хитрый план Путина»

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что в отношении с 45-м президентом США Кремль в определенном смысле переиграл сам себя.

Упомянув о том, что Дмитрий Песков назвал «утками» информацию о распоряжениях Кремля российским СМИ не хвалить Дональда Трампа, собеседник «Голоса Америки» отметил:

У нас привыкли, что если господин Песков говорит “нет”, то это надо понимать, как “да”

«Это, с моей точки зрения, достаточно очевидное подтверждение того, что информация Bloomberg это – правда. У нас привыкли, что если господин Песков говорит “нет”, то это надо понимать, как “да”».

Резкую смену отношения российских властей к новому хозяину Белого дома Орешкин объясняет тем, что сразу же после 9 ноября прошлого года «Трампа перегрели в российских СМИ». Вспоминая публикации тех дней, политолог суммирует:

«Писали, что Обама был “чмо”, но Трамп – “наш парень”, он придет к власти и все разрулит. И здесь довольно отчетливо просвечивало пропагандистское торжество, мол – мы сделали Америке президента! Мы вмешались, мы вскрыли переписку Хиллари Клинтон, мы помогли Трампу избраться, и теперь он, по понятиям, нам должен помогать. Более того – он от нас зависит».

Теперь же приходится аккуратно, или даже не очень аккуратно “стравливать давление”, потому что совершенно очевидно лопается очередной “хитрый план Путина

Теперь, по словам эксперта, становиться очевидным, что эти радужные надежды российской властной элиты не оправдались. «Трамп даже обвиняет Обаму в излишней мягкости по отношению к крымской позиции и вообще к российскому флангу», – напоминает Дмитрий Орешкин.

В результате Кремль начинает сворачивать «трампоманию», но в этом, по мнению эксперта, есть опасность. Ведь общественное мнение обладает большой инертностью, и последние три месяца в российской прессе о Дональде Трампе писали с большой симпатией и надеждой на то, что он отменит санкции и поможет России вернуться к “G8”.

«Теперь же приходится аккуратно, или даже не очень аккуратно “стравливать давление”, потому что совершенно очевидно лопается очередной “хитрый план Путина”.

Эти хитрые планы, в соответствии с которыми Россия влезла в Донбасс, отрезала Крым и впуталась в выборы в Соединенных Штатах, раз за разом приводят к прямо противоположным результатам.

Как никогда прежде Россия потеряла Украину, как никогда прежде непонятна российская позиция по отношению к Донбассу – признать эти “республики” она не может и вынуждена потихоньку их сливать. И то же самое теперь с Трампом.

Поэтому приходится понемногу стравливать давление, то есть – умерять восторги по поводу американского президента. Те, кто поумнее, могли бы это понять и без команды из Кремля», считает Дмитрий Орешкин.

Удар в спину?

При этом политолог уверен, что перемена отношения к американскому президенту в российских СМИ будет проходить постепенно, а рядовой зритель и читатель за много десятилетий привык к «кульбитам» в отношении зарубежных лидеров:

«Например, лишь вчера был лидер партизан, коммунист и замечательный человек Иосип Броз Тито, а сегодня он – “кровавый палач” и “пособник фашистов” – “отброс Тито”, как было в конце 40-х годов. Вчера мы помогали государству Израиль, а сегодня мы боремся с космополитизмом. Так что никаких особых проблем я не вижу и в нынешней ситуации.

И те, кто недавно восторгались Трампом, если прикажут, через полгода будут его клеймить за “удары в спину” – мы его так любили, а он оказался таким коварным! “Удары в спину” наносили и Гитлер, и Тито, и Обама, и Эрдоган, теперь вот певица Максакова. Благо, спина широкая и удары по ней наносить удобно», – иронизирует политолог.

«Вначале будет разворот на 90 градусов»

Руководитель фонда «Общественная экспертиза» Игорь Яковенко публикует еженедельный обзор политических программ на главных российских телеканалах.

Конечно, я не думаю, что, буквально с завтрашнего дня программы российского телевидения будут столь же яростно клеймить Трампа, как ранее яростно хвалили

И, по его словам, он легко может представить, как будет вести себя официальная пресса в отношении американского президента после новых директив из Кремля.

«Насколько я понимаю, основная идея выражена словами “Трампа больше нет”. Конечно, я не думаю, что, буквально с завтрашнего дня программы российского телевидения будут столь же яростно клеймить Трампа, как ранее яростно хвалили.

В принципе, все возможно, я не исключаю, что будут и такие попытки, но, думаю, что скорее всего, в отношении Дональда Трампа будет политика умолчания. По крайней мере, так будет легче сохранить лицо», – предположил Яковенко в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки».

Причиной такого табуирования, по мнению руководителя фонда «Общественная экспертиза», являются высказывания американского президента о том, что Россия незаконно захватила Крым, и что это произошло при Бараке Обаме, который был слишком мягок.

«Плюс к этому – совершенно скандальная история с тем, как администрация Путина постоянно добивается встречи с Трампом, а она все не происходит. И, я думаю, самое позорное, что может случиться – это если встреча Порошенко с Трампом состоится до встречи Путина с Трампом. А вероятность этого весьма велика, и, не дожидаясь этого скандального события и унижения Путина, к американскому президенту решили применить тактику умолчания.

И, я думаю, самое позорное, что может случиться – это если встреча Порошенко с Трампом состоится до встречи Путина с Трампом

Потом, может быть, будут упоминания о Трампе уже в негативном ключе, но для этого должно пройти какое-то время, чтобы не было сразу разворота не 180 градусов. Это было бы просто неприлично, поэтому вначале будет разворот на 90 градусов», – считает Игорь Яковенко.

При этом эксперт полагает, что даже заявления Дональда Трампа на пресс-конференции о том, что для США и всему миру выгоднее иметь хорошие отношения с Россией, скорее всего, вряд ли изменят наметившуюся тенденцию.

«Даже последние политические программы – очень противоречивы. С одной стороны, лидер ЛДПР говорит о том, что мир должен быть устроен по результатам разговора двух президентов. А с другой стороны прокремлевские “говорящие головы” в телевизоре утверждают, будто они всегда знали, что Трамп никогда не будет пророссийским, и что, вполне возможно, отношения с Америкой не изменятся. То есть, все эти разговоры немножко напоминают “белый шум” и из них нельзя выделить какой-то более-менее внятный вектор», – подытоживает Игорь Яковенко.