Капитолийский холм замер в ожидании: интрига накануне обращения Трампа к Конгрессу

Во вторник на Капитолийский холме все замерли в напряженном ожидании первого обращения громогласного и нестандартного президента Трампа к Конгрессу, являющемуся воплощением приверженности традициям.

«Мы все с нетерпением ждем сегодняшней речи президента, – сказал лидер большинства в Сенате, республиканец из штата Кентукки Митч Макконнелл. – Для него это важный момент. Более того, это важный момент для нашей страны. Американцы готовы двигаться вперед».

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер был менее оптимистичен.



«Если все, что случилось с нами, - лишь пролог (цитата из «Бури» Шекспира), в своей речи президент вновь прибегнет к популистской риторике, чтобы скрыть то, что он делает в действительности, а именно - защищает группы с особыми интересами и усложняет жизнь среднему классу», – сказал демократ из Нью-Йорка.

Законодатели от обеих партий сообщили «Голосу Америки», что хотели бы услышать подробности экономической программы Трампа - от приоритетов расходования бюджетных средств до реформы систем налогообложения и здравоохранения.



«Самое важное – это вернуть людям рабочие места, – сказал конгрессмен-республиканец из Техаса Луи Гомерт. – Я надеюсь, что это будет основной темой обращения».



«По-настоящему, стране нужно предоставить людям хорошо оплачиваемые рабочие места и создать инфраструктуру, которая позволит нам быть конкурентоспособными», – сказал сенатор-демократ из штата Мэриленд Крис Ван Холлен.



Многие демократы, как, например, сенатор Дик Дербин из Иллинойса, также хотят, чтобы президент озвучил свои планы по иммиграционной политике.

«Один из подписанных им указов расширяет перечень преступлений, которые будут причиной депортации незадокументированных мигрантов, включая нарушение правил дорожного движения и мелкие правонарушения, – говорит Дербин. – Здесь речь идет не о том, чтобы убрать опасных преступников с улиц Америки. Это приведет к разрушению семей».



Ожидается, что президент в своем обращении сфокусируется на внутренней политике, однако сенатор Кори Гарднер отмечает растущее количество внешнеполитических проблем.



«Я думаю, нам нужно четко понимать, что именно мы планируем делать в отношении Северной Кореи и как мы будем противодействовать Ким Чен Ыну, этому забытому всеми маньяку», - сказал республиканец из Колорадо.



Некоторые демократы, которые будут слушать первое обращение президента к Конгрессу, не присутствовали на его инаугурации 20 января. По традиции законодатели от обеих партий должны приветствовать Трампа бурными аплодисментами, когда президент войдет в зал заседаний Палаты представителей. Многие демократы сказали, что их приветствие будет адресовано не конкретному человеку, а президенту.

«Очевидно, что я не согласен с многими аспектами его политики. – сказал Дербин. – Однако я буду проявлять уважение к занимаемому им посту президента».



Речь президента в Конгрессе может иметь политические последствия. Как один из законодателей-республиканцев сказал «Голосу Америки», если она будет успешной, то не только сплотит партию и объединит республиканцев, но и поможет демократам более конструктивно подходить хотя бы к некоторым законопроектам, которые Конгресс готовится рассмотреть в ближайшие месяцы.