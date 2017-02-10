Белый дом будет оспаривать решение суда по вопросу о запрете на въезд в США

Президент Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе Белый дом выступит с новой инициативой по ужесточению иммиграционного законодательства.

«Мы сделаем это очень быстро для того, чтобы дополнительно укрепить безопасность нашей страны, - сообщил он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии в пятницу. – Вы увидите это уже на следующей неделе».

Накануне сразу несколько американских СМИ сообщили о том, что в Белом доме рассматривают возможность подготовки нового указа президента об ограничении въезда в США. Предыдущее распоряжение, вводящее 90-дневный запрет на въезд в страну граждан семи, преимущественно, мусульманских стран и запрещающее на неопределенный период времени прием беженцев из Сирии, было заблокировано федеральным судьей в Сиэттле.

Позднее аппеляционный суд в Сан-Франциско оставил это решение в силе, несмотря на возражения Министерства юстиции США.

Президент Трамп, тем не менее, заявил, что его администрация не намерена прекращать борьбу.

«Мы продолжим оспаривать (это решение) в судебном процессе, и я не сомневаюсь, что мы выиграем это конкретное дело», - подчеркнул он в пятницу.

Дональд Трамп еще раз подтвердил, что собирается и в будущем использовать «экстремальные меры» для проверки людей, въезжающих в США из стран, которые, по мнению главы Белого дома, создают угрозу распространения терроризма.

«После того, как я вступил в должность президента, то есть за очень короткое время, я узнал чудовищные вещи, которые вы, если честно, можете узнать, только заняв определенную должность, например, президента, - сказал Дональд Трамп. – Существуют огромные угрозы для нашей страны, и мы не позволим им осуществиться».

В ответ на запросы журналистов, в Министерстве юстиции отказались ответить, каким может быть ответ администрации на судебное решение. «Мы сейчас рассматриваем все доступные возможности», - сообщил представитель ведомства.

