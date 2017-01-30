Трамп: указ об иммиграции связан не с религией, а безопасностью

Министр национальной безопасности Джон Келли заявил, что допущение в страну обладателей вида на жительства отвечает национальным интересам США и не противоречит положениям указа президента Дональда Трампа о беженцах и иммиграции.

Заявление Келли, прозвучавшее вечером в воскресенье, в какой-то мере устранило путаницу, возникшую в связи с указом Трампа об ограничении иммиграции. Фактически, документ приостановил иммиграцию из семи стран с мусульманским большинством, которые, по мнению президента, являются рассадниками терроризма.

Трамп настаивает на правомерности своего решения, несмотря на международную критику. Американский лидер заявил, что оно не имеет религиозной подоплеки, но касается проблемы «террора и обеспечения безопасности страны».

«Америка – гордая страна иммигрантов, и мы будем и дальше проявлять сострадание к тем, хочет уйти от притеснений, но мы будем делать это так, чтобы одновременно защищать наших граждан и границы», – говорится в его воскресном заявлении, опубликованном Белым домом.

Президент отметил, что бывший президент Барак Обама охарактеризовал семь стран, о которых идет речь в указе, как источники терроризма. Речь идет об Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане, Сирии и Йемене.

Трамп обратил внимание на то, что 40 мусульманских стран не попали под действие указа, и обрушился с характерной для него критикой на СМИ, охарактеризовавшими его указ как запрет на въезд мусульман.

Изданный в пятницу указ Трампа будет действовать 90 дней, однако его подписание вызвало сумятицу и привело к тому, что в американских аэропортах начали задерживать беженцев, обладателей грин-карт, студентов и работников. В некоторых случаях им отказывали в посадке на международные рейсы, направляющиеся в США.

Высокопоставленный представитель администрации заявил журналистам вечером в воскресенье, что указ президента разрабатывался ведущими республиканскими экспертами по вопросам иммиграции в Конгрессе, и при этом тщательно учитывались правовые аспекты его реализации.

Однако в субботу окружной судья из Нью-Йорка Энн Доннелли издала экстренный ордер, временно запретивший депортацию людей с действительными визами, которые были задержаны после приземления в американских аэропортах. Судья также запретила задерживать людей с одобренной заявкой на получение статуса беженца.

В своем решении Доннелли указала, что «существует непосредственная опасность того, что без отсрочки высылки беженцам, обладателям виз и другим лицам» из стран, подпадающих под действие указа, «будет нанесен значительный и непоправимый ущерб».

Министерство национальной безопасности заявило, что будет выполнять судебные решения, но подчеркнуло, что продолжит исполнять все указы президента.

Из сообщений федеральных ведомств следует, что после подписания указа в пятницу в американских аэропортах было задержано не менее 170 человек.

Два высокопоставленных республиканских сенатора в воскресенье выступили с критикой указа.

«Сумятица в наших аэропортах по всей стране ясно показывает, что указ президента Трампа не был должным образом проработан. Нас особенно беспокоят сообщения, что он был введен в действие практически без консультаций с Госдепартаментом, министерствами обороны, юстиции и национальной безопасности, – заявили сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм. – Такая спешка может привести к негативным результатам».

Пострадавшие от указа

28-летняя гражданка Ирана Неда Даеми, получившая вид на жительство в США еще 16 лет назад, была отпущена после 10-часового задержания в субботу. Даеми разговаривала с двумя адвокатами и сообщила, что ее не просили подписывать какие-либо бумаги. Она пояснила, что прилетела в Лос-Анджелес из Тегерана, где навещала родных.

Беженка из Сомали Бинто Сияд Аден и ее дети были отпущены вечером в субботу после задержания в Вирджинии. Они приехали из Кении по визе на воссоединение семей.

Муж Аден, Фархан Сулуб Аншур, гражданин США из Миннесоты, считает, что его жену и двух детей выпустили после вмешательства суда. «Вы не представляете, как мы теперь рады. Их выпустили, и теперь мы вместе в гостинице рядом с аэропортом», – сказал Аншур.

Он заявил журналистам, что во время задержания в аэропорту его жена подвергалась грубому обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов. «Они оскорбляли ее, угрожали ей наручниками и арестом, заставляли ее подписать бумагу, в которой говорилось, что она и ее дети будут депортированы, но она отказалась подписывать ради детей, заявив, что их отец является гражданином США», – сказал он.

Судья в Сиэтле издал решение об отсрочке депортации из США для двух человек. Судья в Вирджинии запретил депортировать обладателей грин-карт в течение семи дней и приказал сотрудникам иммиграционных органов обеспечить им доступ к адвокатам.

Реакция других законодателей

Сторонники Трампа на Капитолийском холме проявляют осторожность в неоднозначной ситуации, сложившейся после подписания указа.

Республиканский сенатор Митч Макконнелл заявил, что президент обладает широкими возможностями по защите страны, но сделал оговорку.

«Нам нужно проявлять осторожность в этом. Нужно, чтобы мы не довели дело до религиозных проверок в нашей стране», – сказал Макконнелл.

Сенатор-республиканец Джефф Флейк заявил, что Трамп прав, беспокоясь о национальной безопасности. «Однако неприемлемо, когда даже легальные обладатели вида на жительство задерживаются или получают отказ во въезде», – сказал он.

Демократы, однако, полагают, что своими действиями Трамп помогает противнику.

«Действия Трампа наносят ущерб нашей национальной безопасности. Они подстрекают к атакам против нас. ИГИЛ уже использует этот запрет в пропагандистских целях», – заявил конгрессмен Сет Мултон.