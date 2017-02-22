США расширяют круг иммигрантов, которым грозит депортация

ВАШИНГТОН – Администрация президента Дональда Трампа расширяет сферу применения американского иммиграционного законодательства, что может привести к немедленной депортации миллионов нелегальных иммигрантов.

Министерство внутренней безопасности объявило о новых принципах во вторник. Если ранее власти фокусировались на депортации нелегалов, осужденных за совершение серьезных преступлений, то новая политика значительно расширяет круг людей, которые могут быть выдворены из страны.

Теперь депортации может быть подвергнут любой человек, который находится в стране нелегально и признан виновным даже в незначительном правонарушении или просто подозревается в совершении преступления.

«С этого момента сотрудники министерства должны добросовестно применять иммиграционные законы Соединенных Штатов в отношении всех иностранцев, которые могут быть выдворены», – говорится в документе.

Министр внутренней безопасности Джон Келли также заявил, что его ведомство планирует нанять несколько тысяч дополнительных сотрудников правоохранительных органов и наделить местные власти полномочиями иммиграционных служащих.

Иммигранты, которые не смогут доказать, что они находятся в стране по меньшей мере два года, будут подвергаться «ускоренному выдворению».

Новые предписания также позволяют применять редко используемое законодательство, которое позволяет США отправлять людей, пытающихся пересечь мексиканскую границу, обратно в Мексику для задержания вне зависимости от того, из какой страны они изначально приехали.