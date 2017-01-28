Трамп призвал помнить о трагедии Холокоста

«Невозможно в полной мере постичь безнравственность и ужас, с которыми столкнулись невинные люди во время нацистского террора», - сказал Трамп, отдавая дань памяти шести миллионам евреев, которые погибли во время Второй мировой войны. Президент пообещал, что «силы зла никогда больше не восторжествуют».

Президент США Дональд Трамп отметил Международный день памяти жертв Холокоста обещанием не допустить актов геноцида в будущем. Мемориальные комплексы во многих странах мира провели церемонии в память 72-й годовщины освобождения узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) незадолго до окончания Второй мировой войны.

В своей речи в пятницу Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы за время его президентства и всей его жизни не допустить победу сил зла над добром.

По словам президента, «невозможно в полной мере постичь безнравственность и ужас, с которыми столкнулись невинные люди во время нацистского террора» Второй мировой войны, повлекшей смерти шести миллионов евреев.

«С болью в сердце и печалью в душе мы отдаем дань памяти жертвам, выжившим и героям Холокоста, – сказал Трамп. – Мы знаем, что в самые мрачные времена для человечества свет сияет ярче всего. Вспоминая погибших, мы благодарим тех, кто рисковал своей жизнью для спасения невинных людей».

«Вместе мы добьемся, чтобы любовь и терпимость восторжествовали во всем мире», - сказал президент.

По словам генерального директора Антидиффамационной лиги Джонатана Гринблата, заявление Белого дома «вызвало недоумение и обеспокоенность» в связи с тем, что президент в своей речи обошелся без прямого упоминания евреев как основной цели нацистов. Как Гринблат написал в Твиттере, «погибли шесть миллионов евреев, а не просто “невинные люди”».

В 2005-м году ООН провозгласила 27-е января - день, когда советские войска освободили Освенцим в 1945-м году, - Международным днем памяти жертв Холокоста.

Премьер-министр Польши Беата Шидло вместе с последними выжившими узниками Освенцима отдала дань памяти жертвам Холокоста в мемориальном комплексе, созданном на месте нацистского лагеря смерти на юге страны. В лагере было уничтожено более миллиона человек, преимущественно евреев. Из шести миллионов погибших за время Холокоста евреев почти половина жила в Польше.