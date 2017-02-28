Трамп обвинил Голливуд в «зацикливании на политике»

Президент США Дональд Трамп заявил, что участники церемонии вручения премий «Оскар» «настолько зациклились на политике, что не смогли организоваться в конце».

Он назвал «печальным» то, что впечатление от вручения премии в номинации «Лучший фильм» картине «Лунный свет» было испорчено из-за того, что изначально победителем был объявлен фильм «Ла-Ла Ленд».

Трамп заявил об этом в интервью интернет-изданию Breitbart News, отметив, что то, что церемония «завершилась так, было печально».

Ежегодная церемония вручения наград Американской киноакадемии содержала политический элемент: многие победители, те, кто их представляли, и ведущий Джимми Киммел отпускали шутки в адрес Трампа.