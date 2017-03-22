Трамп и лидеры республиканцев стремятся набрать голоса для отмены Obamacare

Президент США Дональд Трамп и лидеры республиканцев в Конгрессе пытаются набрать достаточно голосов, чтобы отменить реформу национальной системы здравоохранения, которую экс-президент Барак Обама считал своим главным законодательным достижением.

Голосование должно состояться вечером в четверг, однако наиболее убежденные консерваторы, считающие, что новый план предусматривает недостаточно резкие изменения, утверждают, что у них достаточно голосов, чтобы помешать его принятию. Некоторые умеренные республиканцы, напротив, выступают против плана отмены реформы, поскольку считают, что в этом случае медицинскую страховку потеряют слишком много американцев.

Трамп провел ряд встреч с республиканцами, выступающими против его плана, как на Капитолийском холме, так и в Белом доме, в попытке переубедить их.

«Важный день для здравоохранения. Работаем, не покладая рук!» – написал Трамп в среду в своем «Твиттере».

Трамп и республиканцы давно выступают против принятого семь лет назад Закона о доступном здравоохранении, известного в народе как Obamacare, однако, несмотря на то, что Республиканская партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса, лидерам Палаты представителей и президенту пока не удается убедить достаточное количество конгрессменов проголосовать за свой план отмены закона.

Независимое Бюджетное управление Конгресса на прошлой неделе пришло к выводу, что в случае принятия этого плана в течение следующих десяти лет страховку потеряют 24 миллиона американцев. Трамп и лидеры республиканцев настаивают, что их план, в отличие от Obamacare, даст людям возможность приобретать страховые планы, покрывающие их нужды и при этом доступные.

Во вторник Трамп встретился с членами республиканского кокуса в Палате представителей и предостерег их о политических последствиях в случае отказа проголосовать за план отмены закона и передать его на рассмотрение в Сенат, где его судьба остается неопределенной из-за возражений некоторых консерваторов.

«Я вас достану, но я знаю, что мне не придется этого делать, потому что я уверен, что вы проголосуете за», – сказал Трамп конгрессмену Марку Медоузу, который возглавляет «Кокус свободы», объединяющий наиболее консервативных республиканцев, и выступает против рассматриваемого плана. «Серьезно, ребята, поражение неприемлемо», – добавил он.

Президент предупредил противников отмены Obamacare, что, проголосовав против, они рискуют потерять свои посты по результатам выборов 2018 года, потому что избиратели будут возмущены невыполнением давнего обещания отменить проведенную Обамой реформу.