Трамп: республиканцы предложили «замечательный» план по здравоохранению

Президент США Дональд Трамп назвал «замечательным» новый план республиканцев по реформированию системы здравоохранения, однако отметил, что его судьба в Конгрессе остается неопределенной.

Нынешний закон, принятый по инициативе президента Барака Обамы, Трамп во вторник назвал в «Твиттере» «полной и тотальной катастрофой», который «стремительно катится под откос».

Новый президент заявил, что работает над системой, которая будет стимулировать конкуренцию между производителями лекарств, чтобы снизить цены дорогостоящих препаратов, и позволит продавать медицинские страховки людям из разных штатов, в надежде снизить их стоимость.

«Цены для американцев снизятся очень сильно!» – пообещал Трамп.

Республиканцы давно пытались отменить проведенную Обамой реформу здравоохранения, известную как Obamacare. Однако новое предложение лидеров Республиканской партии в Конгрессе немедленно вызвало критику со стороны республиканцев-консерваторов в Палате представителей и Сенате, а также резкое осуждение со стороны демократов, которые хотят сохранить Obamacare.

Республиканцы, выступающие против нового предложения, окрестили его Obamacare Lite (облегченной версией Obamacare), настаивая, что оно слишком похоже на закон, который они обещали избирателям отменить.

«Я не вижу здесь никаких существенных изменений, – заявил консервативный конгрессмен Джим Джордан. – Это Obamacare в другой форме».

Критики-республиканцы выступают против предложения предоставить налоговые льготы малоимущим американцам, чтобы помочь им приобрести страховку, назвав это «программой соцзащиты», которая может дорого обойтись государству в последующие годы.

«Это республиканское социальное пособие, – заявила одна из консервативных республиканских организаций. – Выписывать людям чеки на приобретение страховки – это, по сути, Obamacare. Это действительно дает людям больше возможностей выбора, и уделяет больше внимания пациентам, но это фундаментально основано на идее, что федеральное правительство должно финансировать покупку страховых планов».

Из нового предложения исключен один из главных компонентов Obamacare – пункт об обязательном приобретении медицинской страховки для всех граждан под угрозой штрафа, который республиканцы считают неоправданным вторжением в частную жизнь американцев.

Однако в новом предложении есть аналогичный штраф, 30-процентная наценка для тех, кто на время оказывается без страховки, а потом решает приобрети новую. И эта мера, и штраф, предусмотренный Obamacare, нацелены на то, чтобы люди приобретали страховку до того, как заболеют, и им понадобится медицинская помощь.

В предложении республиканцев также сохраняются два наиболее популярных положения Obamacare, позволяющие молодым людям пользоваться родительской страховой до 26 лет и запрещающие страховым компаниям отказывать в услугах людям, заведомо имеющим заболевания, лечение которых может быть дорогостоящим.

Благодаря Obamacare медицинской страховкой были обеспечены 20 миллионов ранее незастрахованных американцев, однако противники реформы, в том числе Трамп, заявляют, что стоимость страхования по этой программе выросла так быстро, что многие люди не могут себе позволить купить страховку.

В США около половины работающего населения страхуют работодатели. Треть страны – пожилые и малообеспеченные граждане – получают страховку по государственным программам, а остальные либо не имеют страховки, либо застрахованы в рамках Obamacare.

По словам демократов, план республиканцев приведет к тому, что без страховки останется больше американцев.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что Трамп, критикуя Obamacare, «не имеет ни малейшего представления, о чем говорит».

Она добавила: «Республиканцы решили, что доступное здравоохранение должно быть привилегией для богатых, а не правом каждой американской семьи».

Лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер написал в «Твиттере»: «Программа Trumpcare не заменяет закон о доступном здравоохранении, она вынуждает миллионы американцев платить больше за менее полное обеспечение медицинскими услугами».

По словам Шумера, новый план «вынудит американцев платить больше, чтобы страховые компании побольше заработали».