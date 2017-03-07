Трамп подверг критике Обаму за освобождение заключенных Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал в «Твиттере» администрацию своего предшественника Барака Обамы, на этот раз – за освобождение 122 «агрессивных заключенных» из военной тюрьмы в заливе Гуантанамо, которые, по его словам, «вернулись на поле боя».

Трамп не уточнил, на чем основано его утверждение, однако, судя по всему, такая информация могла содержаться в отчете директора Национальной разведки. Согласно этому отчету, 122 из 693 отпущенных на свободу заключенных Гуантанамо вновь занялись террористической или повстанческой деятельностью. Однако лишь девять из них, то есть шесть процентов от общего числа, были освобождены при администрации Обамы. Большинство из них вышли на свободу при администрации Джорджа Буша-младшего, до инаугурации президента Обамы в январе 2009 года.

Пост Трампа в «Твиттере» появился вскоре после того, как в телепрограмме Fox & Friends рассказали об американском авиаударе в Йемене, в результате которого был убит бывший заключенный Гуантанамо. Авторы программы поставили убийство бывшего заключенного в заслугу администрации Трампа и заявили, что его «освободил Барак Обама».

За последние несколько дней Трамп уже во второй раз выступил с публичной критикой в адрес Обамы. В воскресенье он сделал в «Твиттере» несколько ничем не подкрепленных утверждений о том, что Обама прослушивал телефоны его предвыборного штаба в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

Обама рассматривал возможность закрыть вызывающую острые дискуссии тюрьму на Кубе. Трамп заявил, что оставит базу открытой, прекратит освобождать заключенных и, возможно, – отправит в Гуантанамо новых.