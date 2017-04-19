Демократ-новичок прошел во второй тур на дополнительных выборах в Конгресс

РОЗУЭЛЛ, ДЖОРДЖИЯ – Демократы заявили о частичной победе над президентом Дональдом Трампом, после того как кандидат-новичок Джон Оссофф прошел во второй тур на выборах в Конгресс в округе в Джорджии, где традиционно побеждали республиканцы.

Вакантное место в Палате представителей возникло в связи с назначением бывшего конгрессмена Тома Прайса министром здравоохранения и социальных служб.

Однако выборы привлекли внимание всей страны, поскольку рассматривались многими, как референдум по итогам первых 100 дней президентства Дональда Трампа.

Подсчет голосов после невероятно напряженной предвыборной кампании продолжался уже ночью. Оссофф заявил своим сторонникам, что продолжит борьбу, если не получит большинства в 50 процентов плюс один голос, необходимого для победы в первом туре.

«Мы меняем мир, и ваши голоса услышат как в этом штате, так и по всей стране», – заявил он вечером во вторник.

Совсем другую оценку прошедшему голосованию дал президент Трамп, который вскоре написал в Твиттере: «Несмотря на большие деньги со стороны, поддержку лживых СМИ и наличие 11 республиканских кандидатов, большая республиканская победа с выходом во второй тур в Джорджии».

Президент вмешался в предвыборную кампанию ранее во вторник, написав: «Оссофф будет катастрофой в Конгрессе. Очень слабая позиция по преступности и нелегальной иммиграции, что плохо для рабочих мест, и он хочет повышения налогов».

За несколько часов до открытия избирательных участков Трамп также записал телефонное обращение к избирателям округа, в котором заявил: «Только вы можете остановить суперлиберального демократа».

В результате общенациональной кампании в поддержку Оссоффа была собрана нетипично большая сумма – 8,3 миллиона долларов. Кроме того, ему помогали многочисленные волонтеры, которые видели в этом возможность одержать победу над Трампом.

Дополнительные выборы рассматривались, как предварительная проверка антитрамповских настроений и способности президента сохранить приверженность республиканских избирателей.

Второй тур выборов в Джорджии пройдет в июне.