Президент США Дональд Трамп призвал бросить вызов республиканскому «Кокусу свободы» Палаты представителей – влиятельной группе убежденных консерваторов, преимущественно усилиями которых была сорвана попытка реформировать систему здравоохранения.

В четверг в своем «Твиттере» Трамп призвал республиканцев преодолеть сопротивление членов кокуса и демократов.

Судя по всему, своим твитом Трамп также пытался создать трудности для членов кокуса на предстоящих праймериз перед промежуточными выборами в Конгресс. Кокус насчитывает около 32 конгрессмена, в большинстве своем уверенно выигравших выборы в республиканских округах.

Независимость «Кокуса свободы» тормозит усилия администрации. Президент активно призывал его членов поддержать подготовленный республиканцами план замены Закона о доступном здравоохранении, известного как Obamacare.

Однако в прошлую пятницу его усилия потерпели крах перед лицом сопротивления кокуса после того, как Трампу и спикеру Палаты представителей Полу Райану не удалось убедить достаточное количество законодателей проголосовать в поддержку плана.

Изначально Трамп обвинил в этом демократов, однако затем стал критиковать «Кокус свободы» за сопротивление.

Угрозы Трампа прозвучали в тот момент, когда республиканцы готовятся к предстоящим внутрипартийным дебатам о приоритетах бюджетной политики.

Конгресс должен принять проект бюджета к 28 апреля, чтобы избежать частичной приостановки работы федерального правительства.