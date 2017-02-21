Внешняя политика Трампа: «Америка на первом месте»

Во время предвыборной кампании президент США Дональд Трамп обещал крупные внешнеполитические перемены – поиск точек соприкосновения с Россией, более жесткий подход к Ирану и Китаю и мощную поддержку израильского лидера Биньямина Нетаньяху. Но через месяц после инаугурации его администрация переопределяет свои приоритеты.

В своей инаугурационной речи президент Трамп заявил, что внешняя политика страны должна подчиняться одному принципу. Он сказал: «С сегодняшнего дня Америка будет стоять на первом месте. Америка на первом месте. В любом решении, касающемся торговли, налогов, иммиграции, внешней политики».

В течение первого месяца президент начал вносить изменения в традиции и складывавшиеся десятилетиями международные отношения.

Недавно Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Их встреча стала проявлением единства, знаменующего новую эру в американо-израильских отношениях, которые переживали напряженность при президенте Бараке Обаме.

Будучи кандидатом, Трамп обещал перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Казалось, что он благосклонно относился к еврейским поселениям на Западном берегу реки Иордан. Однако став президентом, Трамп дал понять, что он «изучает возможность» переноса посольства и призвал Израиль «притормозить» с расширением поселений.

На совместной пресс-конференции Трамп также отошел от принципа двух государств в отношениях между израильтянами и палестинцами, которого долгое время придерживались США: «Я допускаю и два государства, и одно государство. Меня устроит то решение, которое понравится обеим сторонам».

Трамп обещал не допустить, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием, и критиковал соглашение по ядерной программе между Тегераном и шестью мировыми державами, как «очень плохую сделку».

В феврале Трамп ввел новые санкции против Тегерана в ответ на недавние испытания баллистических ракет. Президент заявил: «Я предприму дополнительные усилия, чтобы не допустить, чтобы Иран когда-либо разработал ядерное оружие».

Трамп повторяет, что потепление отношений с Россией было бы хорошей идеей, несмотря на ее связи с Ираном и обвинения во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Это обескураживает некоторых американских законодателей и европейских союзников.

На минувших выходных в Брюсселе вице-президент Майк Пенс попытался успокоить европейских партнеров: «Хотя США будут пытаться привлечь Россию к ответственности, по поручению президента Трампа мы будем также искать новые точки соприкосновения, которые, по мнению президента Трампа, могут быть найдены».

Перед выборами Трамп часто критиковал Китай, называя его валютным манипулятором: «Они не играют по правилам, и я знаю, что теперь они начнут».

Он пообещал ввести пошлины на импорт из Китая и изменить торговую политику. Пока администрация Трампа хранит молчание по этим вопросам, вместо этого сконцентрировавшись на геополитических вопросах.

Трамп согласился придерживаться политики «одного Китая» в отношении Тайваня, но США продолжают подвергать сомнению притязания Китая на обширные акватории Южно-Китайского моря. Ударная группа американского авианосца недавно начала выполнять штатные операции в Южно-Китайском море, несмотря на предупреждение Китая не вмешиваться в его суверенные дела в этом районе.

Через несколько недель после начала работы новой администрации другие страны готовятся к серьезным переменам в отношениях с США, в то время как Дональд Трамп продолжает формировать и определять содержание своей политики «Америка на первом месте».