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Дональд Трамп выступил во Флориде

Трамп выступил в аэропорту Мельбурна, штат Флорида
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МЕЛЬБУРН — 

Несколько тысяч сторонников президента США встретились с Дональдом Трампом в аэропорту Мельбурна, штат Флорида. Президент вновь раскритиковал средства массовой информации. Он также сказал, что борт номер один (Air Force One) слишком дорого обходится американским налогоплательщикам, и призвал "покупать все американское и нанимать на работу американцев".

После митинга, обстановка несколько накалилась и полиция пыталась развести сторонников и противников президента.

Трамп выступил во Флориде. Полиция пытается развести сторонников и противников президента
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