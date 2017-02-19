Дональд Трамп выступил во Флориде

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Несколько тысяч сторонников президента США встретились с Дональдом Трампом в аэропорту Мельбурна, штат Флорида. Президент вновь раскритиковал средства массовой информации. Он также сказал, что борт номер один (Air Force One) слишком дорого обходится американским налогоплательщикам, и призвал "покупать все американское и нанимать на работу американцев".
После митинга, обстановка несколько накалилась и полиция пыталась развести сторонников и противников президента.
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