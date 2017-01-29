Президент Трамп выступил с первым субботним обращением к стране

Дональд Трамп в субботу выступил с первым со времени вступления в должность президента США обращением к стране.

В видеозаписи продолжительностью в две с половиной минуты, размещенной на сервисе YouTube, глава Белого дома подробно перечислил достижения своей администрации за первую неделю работы.

«Эта администрация приступила к работе с рекордной скоростью, - заявил Трамп. – Об этом говорят все без исключения. Мы делаем это быстро, и мы делаем это продуманно, и мы никогда не прекратим сражаться ради простых американцев».

Президент США подчеркнул, что среди первых достижений его администрации была подготовка распоряжения «об отмене и замене» реформы здравоохранения «Obamacare», утвержденой президентом Обамой, на другую программу. «Пришло время сделать это», – объяснил свое решение Дональд Трамп.

Кроме этого, глава Белого дома упомянул односторонний выход США из Транс-Тихоокеанского торгового партнерства. Это соглашение, кроме государств восточной Азии, подписали также Чили, Перу, Канада и Мексика. «Это стало бы катастрофической сделкой для наших рабочих», - особо подчеркнул Трам, добавив, что выход из договора позволит США «договариваться один на один о сделках, которые позволят защитить американских рабочих».

Он напомнил, что также подписал распоряжение о начале строительства трубопроводов Keystone и Dakota Access. После этого, по словам президента США, в соглашение о проекте было внесено особое требование, «чтобы прокладываемые в Америке нефтепроводы были сделаны из американской стали, произведенной в этой стране».

Дональд Трамп напомнил, что еще одно распоряжение предписывает ускорить процесс выдачи разрешений на строительство новых заводов и объектов инфраструктуры, а указ о «немедленном начале строительства стены» на границе с Мексикой сделает жизнь простых американцев более безопасной.

Кроме этого, президент США упомянул и о распоряжении, вводящим жесткие меры против так называемых «городов-убежищ», отказывающихся передавать нелегальных иммигрантов федеральным властям. «Они не безопасны, - коротко прокомментировал Дональд Трамп ситуацию, сложившуюся, по его мнению, в этих городах. – Мы должны заняться этой ужасной ситуацией».

«В первые несколько дней моего президенства я встретился с главами нескольких крупнейших промышленных компаний и профсоюзных организаций, - заявил глава Белого дома, напомнив, что его «администрация каждый день выполняет обещания, данные народу США. -Мое послание к ним было простым: мы хотим производить вещи в Америке и мы хотим использовать труд американских рабочих. После моего избрания многие компании уже объявили, что не намерены создавать рабочие места за рубежом, вместо этого сохраняя и создавая рабочие места прямо здесь, в Америке».

Впервые с еженедельным радиообращением к стране в 1982 году выступил президент Рональд Рейган. Позднее представители его администрации пояснили, что решили развить инициативу Франклина Делано Рузвельта, который регулярно использовал радиопрограммы для информирования избирателей о своих инициативах.

В последние годы эти обращения размещаются на популярных интернет-порталах и в социальных сетях. Иногда от лица главы Белого дома текст выступления зачитывают высокопоставленные сотрудники администрации.