Трамп обещает устранить «хаос», который, по его словам, он унаследовал

ВАШИНГТОН – Представители Белого дома заявили, что выступление президента Дональда Трампа в Конгрессе будет нацелено на разрешение «реальных проблем реальных людей».

«Президент заверит их, что помощь скоро будет оказана», – заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации.

Между тем сам Дональд Трамп пообещал американцам ликвидировать «хаос», который он унаследовал, став президентом США.

Трамп дал предварительное представление о своем выступлении в интервью консервативному интернет-порталу Breitbart News, который часто одобрительно высказывается о повестке президента.

В интервью Трамп выразил недовольство по самым разным поводам, но был настроен оптимистично.

«Мы все поправим, – сказал он. – Самое важное, что мы все поправим».

При этом он обрисовал мрачную картину состояния государственных дел, которую, по его словам, он унаследовал, когда переселился в Белый дом 20 января.

«Хаос во всем, будь то Ближний Восток или [реформа здравоохранения] Obamacare, стоимость которой вышла из-под контроля, и многое другое, – сказал Трамп. – Ситуация совсем не такая, как люди полагали раньше, и они это понимают».

Президент упомянул несколько проблем в области внешней политики и внутренней безопасности, которые вызывают у него особую озабоченность.

«На Ближнем Востоке хаос, – сказал Трамп. – Северная Корея вступает на очень опасную территорию. Северная Корея – это хаос. Наши границы – это полная катастрофа. Наши торговые соглашения запредельно плохие. Такое ощущение, будто переговоры по ним вели дети. Мы их тоже поправим. Obamacare в ужасном состоянии – рост затрат доходит до 116 процентов».

«Наши вооруженные силы истощены, – продолжил он. – Наша техника старая и изношенная, а нам нужно, чтобы у нас были лучшие вооруженные силы, которые когда-либо были у США».

Но в конце концов он выразил уверенность в своей способности решить эти проблемы.

«У нас будет замечательная система национальной безопасности, – сказал он. – Будет лучшая техника, лучшие вооруженные силы в нашей истории, и они будут лучшими в мире».

Трамп сообщил, что в своем выступлении перед Конгрессом он будет говорить о налогах, экономике в целом, военных расходах и охране границ.

«Мы будем говорить об Obamacare, о том, что мы будем делать с катастрофой под названием Obamacare, потому что это полная катастрофа», – добавил он.

Американские законодатели от обеих политических партий считают, что президент Трамп должен подтвердить давние международные обязательства Америки в своем первом выступлении перед Конгрессом во вторник.

Хотя большая часть речи будет посвящена внутриполитическим вопросам, законодатели хотят, чтобы президент также остановился на позициях Америки на мировой арене.

Республиканский сенатор Джон Тун выразил надежду, что президент Трамп обозначит следующие шаги в вопросе о реформе здравоохранения. В то же время он заявил «Голосу Америки», что международные проблемы также заслуживают внимания.

«Если он подтвердит нашу решительную приверженность трансатлантическим альянсам и особенно НАТО, это будет очень хорошая новость для наших европейских союзников и наших военных во всем мире», – сказал Тун.

С ним согласен демократ Крис Ван Холлен.

«Он должен четко дать понять, что США выступают за соблюдение прав человека во всем мире, что он будет поддерживать наших союзников, что мы не будем сотрудничать с русскими», – указал Ван Холлен.

За день до выступления Трампа Белый дом внес предложение о значительном увеличении военных расходов США.