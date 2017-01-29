Указ Трампа о запрете на въезд в США для некоторых категорий иностранцев уже действует в аэропортах

По сообщениям юристов и официальных представителей, в аэропортах США задерживают иностранных граждан, прибывших из мусульманских стран, которые президент США выделил как требующие особого контроля. В некоторых случаях иностранцев не допускали на международные рейсы, направляющиеся в Соединенные Штаты.

Подписанный в пятницу президентом указ, ограничивающий въезд в США из определенных стран, немедленно вступил в силу. Таким образом въезд в США запрещен гражданам семи преимущественно мусульманских стран. Некоторых людей начало действия указа застигло на пути в США.

Юристы из Нью-Йорка уже подали иски против правительства США от имени двух иракских беженцев, один из которых был задержан в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Юристы также настаивают на том, чтобы решения по их процессам распространялись на всех беженцев, которых неправомерно задержали в аэропортах США.

Действия США повергли в шок многие страны мира. По словам министра иностранных дел Ирана, Тегеран предпримет меры в ответ на указ Трампа вводом ограничения на въезд американских туристов.

Президент Франции Франуа Олланд призвал европейских лидеров объединить усилия в борьбе с популизмом, а министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сказал, что принцип «любите ближнего своего» является неотъемлемой частью американской традиции.

По словам юристов, беженец из Ирака Хамид Халид Дарвиш, который был освобожден в аэропорту Нью-Йорка, работал на правительство США в течение десяти лет, с начала войны в Ираке.

По информации юриста Американо-арабского антидискриминационного комитета, в настоящее время в аэропорту имени Кеннеди задержаны 11 человек, остальных задержали в аэропортах Атланты, Хьюстона и Детройта.

Официальные лица в Каире сообщили о том, что иракской семье запретили посадку на международный рейс в Нью-Йорк в связи с новыми правилами.

Как сказал глава Американского союза гражданских свобод Энтони Ромеро, подписанный Трампом указ, ограничивающий иммиграцию из преимущественно мусульманских стран, противоречит Конституции США, которая запрещает дискриминацию по религиозному признаку.

По словам американских официальных лиц, иностранные граждане из мусульманских стран, у которых уже есть «зеленая карта» – постоянный вид на жительство в США, предоставляющий разрешение на работу, – могут быть выведены из-под действия указа, однако каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Помимо введения 90-дневного запрета на въезд жителям Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена указ Трампа вводит постоянный запрет на прием сирийских беженцев и замораживает на 120 дней прием беженцев из других стран в США.