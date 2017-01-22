Независимые наблюдатели сомневаются, что Трамп соблюдал принципы бизнес-этики

Прогрессивная группа независимых наблюдателей ставит под сомнение этичность поведения президента США Дональда Трампа в отношении его бизнеса. Согласно заявлению группы «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» (CREW), по некоторым аспектам этичность действий Трампа вызвает вопросы.

В заявлении CREW отмечается: «Он только что дал клятву на Библии «сохранять, оберегать и защищать Конституцию Соединенных Штатов», но уже нарушил это обещание, так как ему продолжают поступать платежи от иностранного правительства». Наблюдательная группа заявила:

«Мы пока не можем говорить о масштабах нарушений, потому что впервые за десятилетия на пост президента избрали человека, который не смог продемонстрировать соответствие установленным Ричардом Никсоном этическим стандартам. Трамп так и не обнародовал свои налоговые декларации, таким образом оставив в тайне информацию о большей части своего бизнеса за пределами США».

Как недавно сказал Трамп, он создаст доверительный фонд, во главе которого будут двое его взрослых сыновей, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, а также один из менеджеров «Trump Organization». Именно они будут представлять бизнес-интересы его организации в мире.

Однако данный план не выполняет требования, согласно которым Трамп должен продать все свои активы и поместить их в «слепой» траст, создавая таким образом условия, когда он не будет иметь ни малейшего представления о том, куда вкладываются его деньги.

По мнению ответственных за вопросы этики должностных лиц, работавших с президентом Бараком Обамой и его предшественником президентом Джорджем Бушем, «слепой» траст – это единственныый вариант размещения обширных активов Трампа, так как любое другое решение будет постоянно вызывать вопросы, не получает ли он финансовую выгоду, будучи президентом.

CREW также заявила, что Трамп, скорее всего, нарушает условия аренды исторического здания Центральной почты в Вашингтоне (сейчас уже гостиницы Trump International Hotel), так как «по условиям аренды избранным на государственные посты чиновникам запрещено получать какую-либо выгоду от аренды».

Исполнительный директор CREW Ноа Букбайндер также высказался по поводу сделки со зданием Центральной почты: «Мы все знаем, что Трамп любит пересматривать контракты и заключать более выгодные сделки. В случае с бывшим зданием почты это будет означать, что президент ведет переговоры с правительством, которое он возглавляет».

Группа заявила, что в пятницу подала жалобу по данному вопросу в правительственный офис. Ни офис, ни администрация Трампа пока не отреагировали на жалобу.

Более того, CREW подала еще один иск против Национального управления океанических и атмосферных исследований (NОАА) в связи с тем, что оно не предоставило информацию о предполагаемом запросе переходной команды Трампа данных о людях, работающих по проблематике изменения климата.

«Мы знаем, что NОАА получило наш запрос, но до сих пор не было никакого ответа. Закон прост: они обязаны отреагировать, - сказал Букбайндер. – Если у них есть информация о том, что команда Трампа пыталась получить имена климатологов, американцы имеют право знать об этом. Если же таких запросов не было, достаточно просто так и сказать. Нет никаких оснований скрывать эту информацию».