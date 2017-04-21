Трамп встретился с сотрудницей благотворительного фонда, освобожденной властями Египта

Сотрудница благотворительной организации, американка египетского происхождения, была освобождена в четверг вечером после того, как провела почти три года в египетской тюрьме. В пятницу утром президент США Дональд Трамп встретился с ней в Белом доме.

Айя Хиджази и ее муж, египтянин Мохамед Хассанен, были оправданы египетским судом. Они обвинялись в торговле людьми, сексуальной эксплуатации детей и использовании детей в антиправительственных протестах. Речь шла о созданном ими благотворительном фонде помощи беспризорных детей в Египте.

Правозащитные организации и правительство США неоднократно протестовали против выдвинутого египетскими властями обвинения.

В начале месяца в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, в ходе которой обсуждалась судьба сотрудников фонда. Белому дому удалось договориться об освобождении Хиджази, ее мужа и еще четверых сотрудников благотворительной организации.

На встрече в Белом доме Трамп сказал Хиджази, что рад видеть ее дома, в США, однако не ответил на вопросы присутствовавших на мероприятии журналистов.

«Это большая честь – встретиться с ней и ее братом в Овальном кабинете», – сказал президент.

У Хиджази двойное гражданство. Она родилась в Египте и выросла в пригороде Вашингтона – городе Фоллз Черч, штат Вирджиния. В 2009-м году в Университете Джорджа Мейсона Хиджази получила степень в области разрешения конфликтов.