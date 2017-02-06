Сенат готовится проголосовать по кандидатуре министра образования

Сенат США может уже в понедельник провести голосование по кандидатуре Бетси Девос, которую Трамп выдвинул на пост министра образования. Поскольку мнения могут разделиться поровну, вероятно, потребуется вмешательство вице-президента Майка Пенса.

В пятницу Девос преодолела серьезное препятствие: Сенат 52 голосами против 48 решил прекратить дебаты по ее кандидатуре, открыв дорогу к итоговому голосованию.

Миллиардер-филантроп Девос столкнулась с решительным сопротивлением при назначении на пост, который обычно мало обсуждают как в Конгрессе, так и в обществе. Двое сенаторов-республиканцев, Сьюзан Коллинз из штата Мэн и Лиза Меркауски из Аляски, пообещали голосовать против ее кандидатуры, а на остальных республиканцев сыплются телефонные звонки и письма от родителей и учителей со всей страны.

Если все демократы в Сенате проголосуют против Девос, а остальные республиканцы выступят единым фронтом, голоса разделятся поровну, и вице-президенту Майку Пенсу придется вмешаться, чтобы утвердить кандидатуру Девос. За всю историю США всего девять претендентов на посты в Кабинете не были утверждены Сенатом.

Противники Девос обвиняют ее в стремлении подорвать систему государственного образования, перенаправив деньги налогоплательщиков на развитие независимых школ и ваучеры на обучение в частных школах. Избиратели забросали Капитолий призывами блокировать ее назначение.

59-летняя республиканка, жена наследника компании Amway Дика Девоса, уже более двадцати лет борется за создание независимых школ в своем штате Мичиган и по всей стране. Ее негативное отношение к ЛГБТ-сообществу и выступления в поддержку консервативных религиозных ценностей также вызывают опасения.

Как бы ни прошло голосование в Сенате, Девос в любом случае начинает на непростой ноте.

«Это назначение определенно вызвало беспрецедентные споры, – отмечает исследователь Брукингского института Элизабет Манн. – Неспособность получить большинство голосов, когда ее партия контролирует Сенат, а один из членов ее партии занимает Белый дом, показывает, что ее программа не пользуется широкой поддержкой обеих партий».

Однако профессор политологии и педагогики из Университета Дрю Патрик Макгуинн убежден, что кандидатуру Девос все же утвердят: «Факт остается фактом – демократам будет очень сложно блокировать ее программу и ее инициативы на посту министра образования».