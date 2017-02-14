Трамп уверен, что Девос решит проблемы в сфере образования

Во вторник президент Трамп поздравил Бетси Девос с вступлением в должность министра образования (напомним, что ее кандидатура была утверждена на прошлой неделе). По словам Трампа, Девос является человеком, способным разрешить существующий в США кризис в сфере образования.

«Мы полностью изменим эту ситуацию, особенно для афроамериканских общин. Они столкнулись с большими трудностями и несправедливостью, – сказал Трамп. – Поэтому я хочу, чтобы в Америке не было детей, лишенных преимуществ, чтобы независимо от происхождения и места жительства, у каждого ребенка была возможность выбирать школу».

Данное заявление было сделано в ходе встречи с представителями системы образования в Белом доме, в которой приняли участие преподаватели государственных и частных школ, а также родители, которые выбрали обучение детей на дому.

Кандидатура Девос была утверждена в Сенате на прошлой неделе после того, как вице-президент США Майк Пенс (напомним, что вице-президент – одновременно является председателем Сената), был вынужден принять участие в голосовании. Его голос стал решающим при утверждении Девос в должности министра образования. Впервые в американской истории для утверждения выдвинутого президентом кандидата на пост в администрации потребовался подобный шаг.

«Я хотел бы поздравить вас с победой. Вы прошли через долгий и очень тяжелый процесс утверждения, несправедливый процесс – и выиграли», – сказал Трамп.

Номинация Девос на пост министра образования вызвала противостояние в Сенате в связи с ее давней позицией по вопросу о выборе школ, а также то, что она неоднократно называла традиционные государственные школы «бесперспективными».

Все сенаторы-демократы и двое сенаторов-республиканцев проголосовали против ее утверждения.

Недавно Девос с трудом удалось посетить одну из государственных школ в Вашингтоне, после того, как протестующие временно заблокировали ей путь. После этого инцидента некоторые известные критики Девос призвали протестующих позволить Девос беспрепятственно посещать государственные школы, чтобы она могла больше узнать об их работе.

Совет по образованию Сан Диего, штат Калифорния, планировал проголосовать во вторник по резолюции о приглашении Девос посетить государственные школы города. Резолюцию, однако, отозвали в понедельник после жалобы профсоюзов преподавателей в Совет, который с вниманием относится к позиции профсоюзов.

Президент Совета, бывший профсоюзный лидер Ричард Баррера опубликовал заявление, в котором говорится, что визит Девос будет нежелателен.

«Учитывая противоречивую ситуацию вокруг номинации и утверждения Девос, сейчас неподходящий момент для ведения диалога с министром, – написал Баррера. – В настоящее время тем, кто верит в государственное образование, стоит объединиться и противостоять той угрозе, которую идеология Девос представляет для образования».

В штате Нью-Мексико Девос ожидает более теплый прием. Министр образования этого штата на юге США сообщила, что министра образования примут в любой из школ штата.