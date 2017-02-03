Глава Пентагона заверил в поддержке США Японию и Южную Корею

Поездка Мэттиса в Японию является его первым официальным визитом со времени вступления в должность главы Пентагона. Данное заявление было озвучено на встрече Мэттиса с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Ранее в пятницу, в ходе визита в Южную Корею, Мэттис заверил, что любая агрессия Северной Кореи с применением ядерного оружия в отношении США или их союзников приведет к «эффективному и сокрушительному» ответу.

Визиты в Южную Корею и Японию планировались с целью заверить этих двух партнеров США в Азии в приверженности Вашингтона многолетнему союзу с ними.

В ходе избирательной кампании президент США Дональд Трамп говорил о возможности вывода американских войск из Южной Кореи и Японии в случае, если они не станут платить больше за военную поддержку со стороны США. В настоящее время в Южной Корее дислоцировано 28500 американских военнослужащих, а в Японии – 47 тысяч.

В пятницу Мэттис также посетил Национальное кладбище в Сеуле, где вместе со своим южнокорейским коллегой Ханом Мингу принял участие в церемонии возложения венков в память солдат, погибших во время Корейской войны.

Ранее в четверг Мэттис подтвердил приверженность администрация Трампа укреплению отношений с Южной Кореей перед лицом «провокаций» в отношении Сеула со стороны Северной Кореи.