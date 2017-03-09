Противостоит ли Трампу «государство в государстве»?

ВАШИНГТОН – «Государство в государстве» – нечеткий и зловещий термин, который часто предполагает заговор с целью влияния на политику и подрыва демократически избранных администраций.

Сегодня эта фраза начинает использоваться некоторыми для обозначения проблем, с которыми сталкивается администрация Трампа в Вашингтоне.

Обвинения в формировании «государства в государстве» в последние годы звучали при описании процессов подрыва избранных правительств в таких странах, как Египет, Пакистан и Турция.

«Часто люди понимают под этим нечистоплотных деятелей, которые делают то, что хотят, не всегда следуя указаниям руководства», – поясняет профессор Военно-морского колледжа Роберт Томлинсон.

С намеками на существование заговоров в виде «государства в государстве» в США в прошлом выступали представители ультралевых и ультраправых сил.

На прошлой неделе сам президент Дональд Трамп подлил масла в огонь таких дискуссий, когда опубликовал серию провокационных твитов, в которых обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот распорядился прослушивать его телефонные разговоры в его нью-йоркском здании «Башня Трампа» (Trump Tower) во время предвыборной кампании 2016 года.

Трамп не представил каких-либо доказательств, и его заявления были категорически отвергнуты представителями администрации Обамы и бывшими руководителями спецслужб.

Бывший агент ЦРУ Фред Фляйц предостерег республиканцев от использования термина «государство в государстве».

«Я не верю, что государство в государстве существует. Однако я считаю, что есть проблема с людьми в бюрократическом аппарате, которые работают против президента Трампа», – говорит Фляйц.

Высокопоставленный представитель администрации, к которому «Голос Америки» обратился за комментарием, не стал использовать фразу «государство в государстве», но отметил: «Странно, что президент Обама и демократы регулярно осуждали утечки в ходе предвыборной кампании в прошлом году, когда они наносили ущерб их лидеру, но хранят молчание сегодня, когда речь идет о незаконных и еще более тревожных действиях».

Чиновник полагает, что бывшие политические назначенцы или демократы из аппарата Конгресса «спрятались» на безопасных должностях в многочисленных ведомствах и распространяют недостоверные утечки, «пытаясь ставить палки в колеса президенту».

Профессор Университета Сент-Лоуренса Говард Айзенштат, изучавший зарубежные конфликты, порожденные «государством в государстве», говорит, что противодействие несменяемой бюрократии вполне понятно, поскольку она оказалась под прицелом новой администрации.

«Они хотят расшатать систему, направить политику в совершенно другом направлении», – говорит он.

Некоторые сторонники президента считают, что Белый дом не должен излишне фокусироваться на теориях заговора, а вместо этого снять существующую, с его точки зрения, проблему, поставив как можно больше своих людей в правительственной бюрократии как можно скорее.