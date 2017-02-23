Конуэй: Трамп повел за собой американских консерваторов

Президент США Дональд Трамп твердой хваткой взялся за консервативное политическое движение в США и ведет его в том направлении, какое считает нужным, заявила во вторник его помощница Келлиэнн Конуэй.

Выступая на Конференции консервативных политических действий (СРАС), крупнейшем ежегодном съезде американских консерваторов, Конуэй заявила, что Трамп сумел завоевать доверие консерваторов и сплотить их вокруг себя, хотя не всегда разделяет их взгляды.

«Он пошел в массы и повел вас за собой, – сказала она. – Он позволил большому количеству людей почувствовать себя частью этого движения».

По словам Конуэй, Трамп одержал победу на республиканских праймериз, двигаясь «снизу вверх, а не сверху вниз», в отличие от многих политиков, имеющих многолетний опыт и известность.

Трамп удалось завоевать поддержку консерваторов, потому что «они чувствовали, что с их мнением считались с самого начала», подчеркнула Конуэй. «Идея, что он там, потому что хочет быть там, потому что верит в эту страну, в ее народ, в ее потенциал, очень вдохновляет, и вы видите это, когда вы с ним», – сказала она.

Влияние Трампа

Намеченное на пятницу выступление Трампа станет самым ярким моментом конференции, участники которой преисполнены энтузиазма в связи с тем, что республиканцы впервые за 10 лет получили контроль и над Белым домом, и над обеими палатами Конгресса.

В этом году мероприятие, в котором примут участие тысячи консерваторов, проходит в отеле в Мэриленде, неподалеку от Вашингтона. Противоречия вокруг конференции начались еще до ее старта.

Лидер СРАС Мэтт Шлапп в интервью «Голосу Америки» отметил, что в этом году на конференции более заметны «популистские настроения», поскольку ее движущей силой стал Трамп.

«Я согласен с тем, что сейчас среди консерваторов стали несколько сильнее популистские настроения. Не знаю, является ли это сменой философии, но я убежден, что это связано с их недовольством по поводу того, что происходило в Вашингтоне все эти годы», – сказал он.

Вице-президент Майк Пенс планирует выступить на конференции в четверг вечером. Глава администрации Белого дома Райнс Прибус и главный стратег Стив Бэннон также примут участие в обсуждении.

Не все одобряют представления Трампа о консерватизме, а его прошлые выступления на конференции вызвали смешанную реакцию. Многие озвученные им идеи противоречат взглядам ортодоксальных консерваторов.

Три типа консерваторов

Однако Шлапп утверждает, что сформировалась «живая и энергичная» коалиция из трех типов консерваторов: тех, кто заботится о культуре, тех, кто просто хочет сокращения госаппарата и снижения налогов и тех, кто считает, что стране нужна сильная оборона.

По его словам, все эти три типа были крайне недовольны тем, что происходило в Вашингтоне в последние годы: «Им кажется, что, как много выборов они бы ни выиграли, они теряют позиции, правительство продолжается разрастаться, а налоги увеличиваться».

В то время как республиканцы-консерваторы проводят съезд в Мэриленде, демократы встречаются в Атланте, чтобы избрать нового лидера Национального комитета Демократической партии.

Ведущими кандидатами на пост руководителя партии, которой предстоит оправиться после поражения на ноябрьских выборах, считаются бывший министр труда Том Перес и член Палаты представителей от штата Миннесота Кит Эллисон.

Придерживающийся умеренных взглядов Перес пользуется популярностью у демократического мейнстрима, а резкий в высказываниях Эллисон импонирует более либеральным членам партии.

Впрочем, обе стороны сходятся в том, что демократам нужен лидер, способный направить гнев и энергию антитрамповских протестов на то, чтобы помочь партии получить контроль над Конгрессом на следующих промежуточных выборах.