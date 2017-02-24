Трамп выступает на ежегодной конференции американских консерваторов

Президент США Дональд Трамп в пятницу выступает на Конференции консервативных политических действий (СРАС). Конференция проходит в отеле в Мэриленде, неподалеку от столицы страны – Вашингтона.

Ранее эксперты отмечали, что выступление Трампа станет самым ярким моментом конференции, участники которой преисполнены энтузиазма в связи с тем, что республиканцы впервые за 10 лет получили контроль и над Белым домом, и над обеими палатами Конгресса.

На конференции уже выступили вице-президент Майк Пенс, глава президентской администрации Райнс Прибус и главный стратег Белого дома Стив Бэннон.

Выполнять предвыборные обещания

Вице-президент США Майк Пенс заверил консерваторов, что администрация Дональда Трампа будет «выполнять обещания».

В своей речи, напоминавшей предвыборную агитацию, Пенс заявил, что президент Трамп обладает «твердыми убеждениями, дальновидностью и отвагой», и уже начал выполнять обещания, данные американцам во время предвыборной кампании.

По словам Пенса, СМИ и демократы по-прежнему пытаются дискредитировать Трампа и консервативное движение, однако настало время доказать, что именно консерваторы дают лучшие ответы на стоящие перед страной вопросы: увеличение числа рабочих мест, сокращение налогов, укрепление вооруженных сил и уважение к Конституции.

В четверг, выступая на этом крупнейшем ежегодном съезде американских консерваторов, помощник президента Келлиэнн Конуэй заявила, что Трамп сумел завоевать доверие консерваторов и сплотить их вокруг себя, хотя не всегда разделяет их взгляды.

«Он пошел в массы и повел вас за собой, – сказала она. – Он позволил большому количеству людей почувствовать себя частью этого движения».

О популизме и трех типах консерваторов

В свою очередь лидер СРАС Мэтт Шлапп в интервью «Голосу Америки» отметил, что в этом году на конференции более заметны «популистские настроения», поскольку ее движущей силой стал Трамп.

Не все одобряют представления Трампа о консерватизме, а его прошлые выступления на конференции вызвали смешанную реакцию. Многие озвученные им идеи противоречат взглядам ортодоксальных консерваторов.

Однако Шлапп утверждает, что сформировалась «живая и энергичная» коалиция из трех типов консерваторов: тех, кто заботится о культуре, тех, кто просто хочет сокращения госаппарата и снижения налогов и тех, кто считает, что стране нужна сильная оборона.

По его словам, все эти три типа были крайне недовольны тем, что происходило в Вашингтоне в последние годы: «Им кажется, что, как много выборов они бы ни выиграли, они теряют позиции, правительство продолжается разрастаться, а налоги увеличиваться».