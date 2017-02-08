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СМИ: Трамп может внести Корпус стражей Исламской революции в список террористов

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Это элитное формирование обладает большим влиянием в Иране

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает предложение, которое может привести к внесению иранского Корпуса стражей Исламской революции в список террористических организаций, сообщают близкие к делу источники.

По словам источников, по этому предложению уже проводились консультации с несколькими ведомствами.

Ранее США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

КСИР является самым влиятельным органом безопасности Ирана, контролирует важные сферы иранской экономики и обладает сильным влиянием на политическую систему страны.

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