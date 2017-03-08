Трамп обсудит с конгрессменом-демократом рост цен на лекарства

Президент США Дональд Трамп и конгрессмен Элайджа Каммингс в среду планируют обсудить резкий рост цен на лекарства в ходе встречи в Белом доме, которая представлялась маловероятной еще несколько недель назад.

«Президент обещал, как в ходе кампании, так и после, что он будет поддерживать усилия по сдерживанию стремительного роста цен на рецептурные препараты, и я с нетерпением жду возможности обсудить с ним идеи, которые, по его словам, он поддерживает», – сказал во вторник Каммингс.

Некоторые обозреватели считают эту встречу редкой возможностью обсудить предмет разногласий между республиканской администрацией Трампа и его оппонентами в Конгрессе. Каммингс – демократ и член Черного кокуса Конгресса.

После публичных заявлений обеих сторон о предстоящей встрече появились сомнения в том, что она состоится. Каммингс, возглавляющий Комитет Палаты представителей по надзору, получил от президента предложение встретиться после того, как Трамп увидел по телевидению его выступление, посвященное росту цен на лекарства. Каммингс согласился, но был удивлен, когда позднее Трамп провел неожиданную пресс-конференцию, на которой заявил, что Каммингс отказался от встречи.

«Ему, наверно, сказали: не встречайся с Трампом. Это плохая политика и это часть проблемы в этой стране», – сказал Трамп, добавив, что Белый дом неоднократно предпринимал безуспешные попытки организовать встречу. «Мы звонили и звонили», – сказал он.

Президент также высказал предположение, что некоторые законодатели-демократы, в том числе лидер сенатского меньшинства Чак Шумер, отговаривали Каммингса встречаться с Трампом.

Каммингс эти обвинения отверг: «Я понятия не имею, почему президент Трамп выдумал про меня такую историю. Разумеется, сенатор Шумер никогда не уговаривал меня пропускать встречу с президентом. На самом деле я с нетерпением ждал этой встречи, чтобы поговорить с президентом о стремительном росте цен на рецептурные лекарства».

В итоге было решено, что встреча состоится в Овальном кабинете. На ней также будут присутствовать конгрессмен-демократ Питер Уэлч, член комитета по энергетике и торговли Палаты представителей, и президент больницы им. Джона Хопкинса Редонда Миллер