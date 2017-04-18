Трамп поздравил Эрдогана с итогами референдума в Турции

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме и в телефонном разговоре пообещал тесное сотрудничество с Анкарой по Сирии, Ираку и в борьбе с курдскими боевиками.

Об этом сообщили источники в аппарате турецкого лидера.

«Я ценю нашу дружбу, у нас есть много важных вопросов, над которыми мы должны работать вместе» – заявил Трамп согласно сообщению о состоявшемся разговоре.

В заявлении Белого дома говорится, что Трамп поздравил турецкого лидера с победой на референдуме. В документе также отмечается, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии – как борьбу с «Исламским государством», так и привлечение к ответственности президента Сирии Башара Асада за химическую атаку, осуществленную ранее в этом месяце.

Тем временем ведущая светская оппозиционная сила в Турции заявила, что будет добиваться отмены результатов воскресного референдума в связи с нарушениями.

Республиканская народная партия заявила, что в случае необходимости доведет дело до Европейского суда по правам человека.