WSJ: Зять и дочь Трампа вступились за парижское соглашение

По просьбе зятя и дочери президента Дональда Трампа из готовящегося президентского указа были убраны формулировки с критикой парижского международного климатического соглашения, сообщает газета Wall Street Journal.

Ссылаясь на многочисленные близкие к делу источники, газета сообщила, что Трамп планировал в ближайшие дни подписать по меньшей мере два указа, призванных запустить процесс отмены природоохранных мер, введенных президентом Обамой.

По данным издания, Джаред Кушнер, занимающий пост советника Трампа, и старшая дочь президента Иванка попросили убрать из черновой версии указа упоминания о парижском климатическом соглашении.

Теперь указ, направленный против широкой программы по борьбе с изменением климата, которую вел Обама, не содержит упоминания о климатическом соглашении, которое более 200 стран подписали в Париже в 2015 году, во многом благодаря усилиям администрации Барака Обамы, указывает Wall Street Journal.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал отменить парижское соглашение, предусматривающее ограничения выбросов парниковых газов. По его мнению, оно наносит ущерб американским компаниям.