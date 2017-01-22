Трамп пообещал ЦРУ полную поддержку

Президент Дональд Трамп, ранее нередко выступавший с резкой критикой американского разведсообщества, в субботу был вынужден заявить сотрудникам Центрального разведывательного управления, что он «далеко отстал от них».

Трамп выступил с речью в штаб-квартире разведывательной службы в Лэнгли, штат Вирджиния, в первый день после принесения присяги в качестве президента Соединенных Штатов.

«Я знаю, что иногда вы не получаете той поддержки, на которую рассчитываете, но отныне у вас будет очень много поддержки. Может быть, вы даже попросите, пожалуйста, нам не нужно столько поддержки», - сказал только вступивший в должность президент под смех собравшихся.

Согласно официальному заявлению, на встрече присутствовало 400 сотрудников ЦРУ.

Президент Трамп подчеркнул, что одним из главных приоритетов станет борьба с «Исламским государством», и что его администрация намерена изменить американскую стратегию в регионе.

«Мы вели эти войны дольше, чем любые другие войны, - заявил глава Белого дома. – Мы не использовали реальные возможности, которыми мы располагаем, потому, что у нас были связаны руки. Мы должны покончить с ИГ. У нас нет другого выбора».

Визит президента должен был сгладить разногласия, существующие между Трампом и разведсообществом. Официальные представители спецслужб США не раз заявляли о том, что уничижительные ремарки нового главы Белого дома, затрагивающие работу разведки, не лучшим образом сказываются на моральной обстановке в агентствах.

«Он протянул спецслужбам своеобразную оливковую ветвь», - считает бывший аналитик ЦРУ Аки Периц. – Но в ЦРУ работают хорошо образованные профессионалы, так что одно подчеркнуто теплое выступление вряд ли поможем им изменить отношение к действующему президенту».

В течении нескольких месяцев Трамп упорно опровергал выводы ЦРУ и ФБР о том, что Россия стояла за взломами компьютерных серверов Национального комитета Демократической партии. Впервые новый президент США заявил, что «думает, что это может быть Россия» только на пресс-конференции 11 января, но сразу же добавил, что за хакерскими атаками могут стоять и другие игроки, включая Китай.

Кроме этого, Трамп не забывал напоминать об прошлых ошибках, допущенных когда-то спецслужбами. Он также обвинил разведсообщество США в том, что оно стояло за утечкой компрометирующей информации о нем.

Во время выступления в Лэнгли Трамп сообщил, что приехал в штаб-квартиру ЦРУ из-за «давно продолжающейся войны со СМИ», которые утверждают, что он «ведет борьбу с разведслужбами».

Накануне этого визита демократы в Конгрессе США настояли на том, что утверждение кандидатуры конгрессмена Майка Помпео, предложенного Трампом на пост директора ЦРУ, должно быть отложено.

Сам Дональд Трамп в своем выступлении заявил, что лучшего претендента на этот пост у него нет.

«Вы получите настоящую звезду, вы получите драгоценный камень», - подытожил президент.