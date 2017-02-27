Филип Билден отказался от предложенного ему поста министра ВМС

ВАШИНГТОН – Бизнесмен Филип Билден, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность министра военно-морских сил, в воскресенье заявил о снятии своей кандидатуры, объяснив это соображениями приватности и дистанцирования от своих бизнес-интересов.

Самоотвод Билдена вызывает в памяти аналогичную ситуацию с Винсентом Виолой, который ранее в этом месяце отказался от предложенного ему Трампом поста министра армии. Лишь несколько дней назад Пентагон пытался опровергнуть сообщения о возможном самоотводе Билдена.

В 1986-1996 годах Билден был сотрудником разведки в резерве Армии США. Он переехал в Гонконг, чтобы организовать присутствие в Азии глобальной компании HarbourVest Partners LLC, работающей в сфере управления частными инвестициями. Проработав в компании 25 лет, Билден недавно ушел в отставку.

В заявлении Билдена, распространенном Пентагоном в воскресенье, он сообщил, что пришел к выводу, что не сможет выполнить требования Управления правительства США по этике без «материально невыгодного отчуждения от частных финансовых интересов» его семьи.

Министр обороны Джим Мэттис заявил, что в ближайшие дни рекомендует Трампу новую кандидатуру.

19 февраля, после того, как СМИ сообщили, что Билден может снять свою кандидатуру, Пентагон выпустил заявление, в котором говорилось, что Билден ранее заверял Мэттиса в своем твердом желании работать министром ВМС в случае утверждения Сенатом. Мэттис был уверен, говорилось в заявлении, что Билден является «подходящим лидером», который смог бы восстановить Военно-морские силы и Корпус морской пехоты.

Виола объяснил снятие своей кандидатуры неспособностью успешно сориентироваться в процедуре утверждения и правилами министерства обороны, касающимися семейного бизнеса. Бывший офицер воздушно-десантных подразделений рейнджеров, Виола также основал несколько компаний, включая фирму Virtu Financial, работающую в сфере электронной торговли. Ему также принадлежит команда Florida Panthers, входящая в НХЛ, а в прошлом он возглавлял Нью-Йоркскую товарную биржу.