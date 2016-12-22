Трамп назначит критика Китая советником Белого дома

Избранный президент Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что намерен серьезно изменить отношения с Китаем, объявив о предстоящем назначении экономиста Питера Наварро главой нового совета Белого дома по торговле.

Профессор Калифорнийского университета в Ирвайне, который был одним из советников Трампа во время предвыборной кампании, Наварро резко критиковал экономическую и политическую политику Китая в своих книгах и видео.

Он не только возглавит Национальный торговый совет Белого дома, но и будет отвечать за торгово-промышленную политику.

В заявлении переходной команды Трампа говорится, что создание совета «демонстрирует намерение избранного президента вновь сделать американскую промышленность великой».

Автор книги «Смерть из Китая», Наварро является сторонником жесткой линии в отношении Пекина.

Он не согласен с предостережениями, что введение санкций против Китая может развязать деструктивную торговую войну, если в ответ Пекин примет меры против американского импорта.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в четверг, что в отношениях Китая и США возникает новая неопределенность. При этом дипломат выразил надежду, что они останутся стабильными.

«Конечно же, развитие китайско-американских отношений столкнется с новыми сложностями и факторами неопределенности», – сказал Ван И в интервью официальной газете Компартии «Жэньминь жибао».

«Но “даже частые горы не могут остановить реку на пути к морю”», – добавил он.