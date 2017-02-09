Трамп хочет «конструктивных отношений» с Китаем

В письме лидеру КНР Си Цзиньпину президент выразил стремление наладить взаимовыгодное сотрудничество
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет выстроить «конструктивные отношения, которые будут выгодны и США, и Китаю».
Как заявили в среду в Белом доме, Трамп выразил свое стремление в письме председателю КНР Си Цзиньпину.
Сообщается также, что Трамп поблагодарил китайского лидера за поздравления с инаугурацией.
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил в четверг, что Китай признателен Трампу за его письмо и стремится работать с США над развитием сотрудничества и установлением более тесных связей.
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