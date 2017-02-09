Трамп хочет «конструктивных отношений» с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет выстроить «конструктивные отношения, которые будут выгодны и США, и Китаю».

Как заявили в среду в Белом доме, Трамп выразил свое стремление в письме председателю КНР Си Цзиньпину.

Сообщается также, что Трамп поблагодарил китайского лидера за поздравления с инаугурацией.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил в четверг, что Китай признателен Трампу за его письмо и стремится работать с США над развитием сотрудничества и установлением более тесных связей.