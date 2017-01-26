Встреча президента Трампа с президентом Мексики отменена

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил в четверг, что не приедет в США для встречи с президентов Соединенных Штатов Дональдом Трампом.



Ньето сообщил в Твиттере, что уведомил Белый дом о своем решении.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить назначенную встречу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, если тот продолжит отказываться платить за строительство стены на границе между двумя странами.



Трамп сделал такое заявление после того, как Ньето в среду вновь заявил, что Мексика «не будет платить ни за какую стену». Сам Ньето сказал, что не видит причин отменять встречу с Трампом, назначенную на 31 января, и выразил желание выстроить взаимовыгодные отношения с новой администрацией.

«Мексика предлагает дружбу народу Соединенных Штатов и выражает желание прийти к соглашениям с правительством США, которые пойдут на пользу Мексике и мексиканцам», – сказал он.

Дело Челси Мэннинг

Ранее в четверг Трамп назвал осведомителя WikiLeaks Челси Мэннинг «неблагодарной предательницей» и осудил президента Обаму за решение досрочно освободить ее.



Судя по всему, пост Трампа связан со статьей Мэннинг, опубликованной в британском издании The Guardian. Мэннинг написала, что Обама слишком часто шел на компромиссы в отношениях с политическими врагами и оставил после себя «очень мало достижений».



«Это слабое наследие должно напоминать нам, что нам нужен сильный, бескомпромиссный и прогрессивный лидер, – утверждает Мэннинг. – Нам также нужно неустанное общественное движение, перед которым этот лидер будет отвечать».

Челси Мэннинг, до смены пола известная как Брэдли Мэннинг, в 2013 году была признана виновной в передаче секретных военных документов порталу WikiLeaks и впоследствии приговорена к 35 годам в тюрьме.

В последнюю неделю своего президентства Обама сократил тюремный приговор Мэннинг до семи лет – она выйдет на свободу в мае. В ходе своей последней пресс-конференции в качестве президента Обама выразил уверенность, что Мэннинг была достаточно наказана за свои действия. «Челси Мэннинг отбыла немалый срок в тюрьме», – сказал он.

Визит Терезы Мэй

Позднее в четверг Трамп впервые совершит перелет на борту президентского самолета, отправившись на совещание законодателей-республиканцев в Филадельфии, где он также встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Как ожидается, после этой встречи он подпишет ряд президентских указов.

Мэй, как предполагается, призовет сохранить «особые отношения» с США, в то время как ее страна готовится к выходу из Евросоюза, а Трамп начинает свою деятельность на посту президента США.

В пятницу Мэй планирует посетить Белый дом. Она станет первым иностранным лидером, который встретится с Трампом в Вашингтоне после его вступления в должность.

Как сообщается в заранее подготовленном заявлении Мэй, в своем выступлении на съезде республиканцев она будет говорить об истории двусторонних отношений, которые «сформировали современный мир». Трамп и вице-президент Пенс в четверг также посетят мероприятие в Филадельфии.

«Сейчас, когда мы вместе заново открываем доверительные отношения, в то время как вы обновляете свою страну, а мы свою, у нас есть возможность и даже долг обновить особые отношения в эту новую эпоху. У нас есть шанс снова взять на себя лидирующую роль, вместе», – говорится в заявлении Мэй.

Оба лидера предприняли меры для реформирования международных отношений, в особенности в сфере торговли. Выход Великобритании из Евросоюза и решение Трампа выйти из Транстихоокеанского торгового партнерства потребуют заключения новых торговых соглашений по всему миру.

Планы Мэй по выходу из ЕС предусматривают особое внимание к контролю над иммиграцией, хотя она пока не изложила свою политику по этому вопросу в подробностях.

Трамп тем временем подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и подготовил указ о приостановке приема беженцев и запрете на въезд в страну для жителей семи стран Ближнего Востока и Африки, где большинство населения составляют мусульмане.