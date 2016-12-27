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Трамп назвал ООН «клубом» людей, которые «хорошо проводят время»

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Избранный президент США отреагировал на резолюцию Совета Безопасности, требующую от Израиля прекратить строительство поселений

Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой ООН через несколько дней после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую прекратить строительство израильских поселений.

Ранее Трамп призывал Вашингтон наложить вето на этот документ.

«Организация Объединенных Наций обладает таким большим потенциалом, но сейчас она превратилась в клуб людей, которые встречаются, беседуют и хорошо проводят время. Как печально!» – написал он в Твиттере.

В пятницу Трамп предупредил: «Что касается ООН, то после 20 января все будет по-другому». В этот день он вступает в должность президента США.

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