Мэттис и Келли утверждены министрами обороны и национальной безопасности

ВАШИНГТОН – Подавляющим большинством голосов Сенат утвердил назначение генерала Корпуса морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса на должность министра обороны и назначение другого генерала в отставке, Джона Келли, на должность министра национальной безопасности США.

Мэттис и Келли, которым по 66 лет, стали первыми членами кабинета президента Дональда Трампа, прошедшими процедуру утверждения, после чего были немедленно приведены к присяге.

Сенат провел голосование вскоре после церемонии инаугурации у Капитолия, когда парад по случаю вступления Трампа в должность только начинался.

«Я горжусь тем, что эти два американских героя стали членами моей администрации», – сказал Трамп в кратком заявлении.

Мэттис выступил с теплым приветственным посланием, адресованным американским войскам во всем мире, в котором дал высокую оценку их работе, как «часовым и стражам нашей страны».

Новый глава Пентагона также пообещал предпринимать усилия, чтобы «наши военные были готовы к сражениям – сегодня и в будущем».

Утверждение Мэттиса было поддержано 98 голосами «за» при одном «против». Результаты голосования по утверждению Келли: 88 «за», 11 «против».

Кроме того, большинство сенаторов в пятницу поддержали проведение в понедельник голосования по утверждению конгрессмена Майка Помпео на должность директора ЦРУ.

Новый глава Пентагона Мэттис ранее возглавлял Центральное командование США. Келли возглавлял Южное командование, в ведении которого находятся военные операции США в Центральной и Южной Америке, а также в Карибском бассейне.