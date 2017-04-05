Трамп пообещал сделать США страной, более удобной для бизнеса

Дональд Трамп пригласил в Белый дом генеральных директоров примерно 50 крупных компаний, в числе которых Mastercard, General Electric, JetBlue Airways и Нью-Йоркская фондовая биржа.

Встреча, которая продолжалась более полутора часов, была организована в традиционном американском формате «Town Hall» - встречи мэра и горожан, когда участники не просто выслушивают друг друга, но и обмениваются мнениями и идеями. Трамп обсудил способы сделать Соединенные Штаты страной, более удобной для ведения бизнеса.

Президент продемонстрировал схему, показывающую, сколько разрешений от федеральных регулирующих органов должна получить компания, которая собирается построить в США скоростное шоссе.

«Это что-то невероятное, - сказал Дональд Трамп. - Это такая красивая картинка, я только вчера впервые увидел ее. Потом поговорил с несколькими друзьями – они потрясающие строители – и они проходили через весь этот процесс. И этими разрешениями занимаются 17 агентств».

Президент пообещал исправить ситуацию.