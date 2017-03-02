Трамп пообещал флоту новые корабли

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что одной из главных целей повышения военного бюджета США является строительство новых военных кораблей, которые помогут «продемонстрировать американскую мощь в самых отдаленных странах» мира.

Выступая с речью на борту нового авианосца ВМС США «Джеральд Форд» в Ньюпорте, штат Вирджиния, глава Белого дома особо подчеркнул, что он собирается обеспечить вооруженные силы страны «лучшим вооружением в мире».

На этой неделе президент Трамп объявил о планах увеличения военного бюджета страны на 54 миллиарда долларов. В случае утверждения этого решения, общий объем оборонных расходов США составит 603 миллиарда долларов в год.

Дополнительные средства администрация планирует найти, пропорционально сократив бюджеты нескольких федеральных агентств. В числе возможных «доноров» могут оказаться Госдепартамент, Агентство по международному развитию (USAID) и Агентство по охране природы.

По словам Дональда Трампа, он также планирует увеличить количество авианосцев, стоящих на вооружении флота, до 12 единиц. В настоящее время ВМС США располагают только 10 такими кораблями.

«Только что я разговаривал с представителями командования флота и лидерами промышленности и обсуждал мои планы по наращиванию сил флота в целом, включая и необходимые нам 12 авианосцев, - заявил президент. - Нам также нужно больше самолетов, модернизированные и более мощные силы. Кроме этого, мы нуждаемся в серьезном улучшении наших кибервозможностей».

В ходе президентской избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно говорил о своих планах увеличения числа боевых кораблей с нынешних 275 до 350.

«Очень скоро у нас появится лучшее в мире вооружение, - пообещал глава Белого дома. – Мы дадим нашим военным необходимые инструменты для того, чтобы предотвратить войну, и, если это необходимо, вступить в бой, и сделать только одну вещь. Вы знаете какую? Одержать победу!».