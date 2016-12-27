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Трамп назначит Томаса Боссерта советником по борьбе с терроризмом

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В администрации Джорджа Буша-младшего Боссерт был заместителем советника по внутренней безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что его советником по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом станет Томас Боссерт, занимавший пост заместителя советника по внутренней безопасности при президенте Джордже Буше-младшем.

Боссерт займет высшую должность в администрации в сфере борьбы с терроризмом. В настоящий момент он возглавляет консалтинговую компанию по оценке рисков, а также является научным сотрудником аналитического центра «Атлантический совет», специализируясь на киберугрозах.

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