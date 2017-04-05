Стена на границе и сокращение иммиграции в США

Глава Министерства внутренней безопасности США, Джон Келли (John Kelly) заявил, что сотрудники его ведомства арестовали рекордно малое количество людей, пытавшихся нелегально попасть в США через мексиканскую границу в марте.

В направленном в Сенат докладе, Келли отметил, что сотрудники министерства задержали менее 12 с половиной тысяч человек в прошлом месяце – для сравнения он сказал, что в феврале на границе было задержано более 58 тысяч.

Келли заявил, что в этом нет никакой «случайности» и похвалил жёсткую политику президента США Дональда Трампа в отношении нелегальной иммиграции.

По мнению экспертов, именно заявления Трампа о необходимости борьбы с нелегальной иммиграцией и аресты людей, находящихся в стране нелегально, можно считать главными факторами, приведшими к сокращению притока «нелегалов».

Между тем во вторник истек первый этап тендера на право принять участие в строительстве заградительный пограничных сооружений вдоль юго-западной границы Соединенных Штатов, в котором приняли участие более чем 400 компаний.

Ожидается, что в середине апреля правительство допустит около 20 компаний ко второму этапу конкурса и предоставит им возможность создать прототипы «стены», которые будут представлены в городе Сан Диего в Калифорнии.

Перед потенциальными строителями поставлена задача создать сооружение не ниже 5 и не выше 9 метров, которое будет сложно преодолеть, и которое способно выдержать внешнее воздействие по меньшей мере в течении 30 минут до приезда пограничного патруля.

Среди проектов, участвующих в конкурсе, есть предложения построить заграждение, состоящее из солнечных панелей, с монорельсовой дорогой или стену, прозрачную со стороны США.

Одна строительная компания предложила даже выгравировать на бетонной стене генеалогические древа семей, которые согласятся заплатить за эту услугу, что, по мнению представителей компании, может сократить расходы на строительство.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал, что Мексика заплатит за строительство стены, однако Мексика отказалась даже обсуждать такую возможность. Согласно проекту президентского бюджета, администрация Трампа запросила у Конгресса ассигновать $1.5 миллиарда долларов для начала строительства стены.

По информации агентства Reuters стоимость строительства заградительных сооружений вдоль границы с Мексикой может составить $21.6 миллиардов долларов.