Трамп раскритиковал Nordstrom за разрыв сотрудничества с брендом Иванки

Президент Дональд Трамп обрушился с критикой на сеть универмагов Nordstrom за то, что она прекратила сотрудничество с брендом его дочери Иванки.

На президента тут же посыпались обвинения в том, что он использует служебное положение в интересах продвижения семейного бизнеса.

«В @Nordstrom так несправедливо обошлись с моей дочерью Иванкой. Она прекрасный человек, всегда помогает мне поступить правильно. Это просто ужасно!» – написал в среду Трамп в своем личном и президентском «Твиттере».

Однако в компании настаивают, что решение было обусловлено падением продаж одежды из коллекции Иванки Трамп.

Ричард Пейнтер, служивший главным юристом по этике при президенте Джордже Буше-младшем, в электронном письме Reuters назвал твит Трампа «неправомерным использованием служебного положения в целях личной выгоды».