Трамп раскритиковал Nordstrom за разрыв сотрудничества с брендом Иванки

Президента обвинили в использовании служебного положения в целях продвижения семейного бизнеса
Президент Дональд Трамп обрушился с критикой на сеть универмагов Nordstrom за то, что она прекратила сотрудничество с брендом его дочери Иванки.
На президента тут же посыпались обвинения в том, что он использует служебное положение в интересах продвижения семейного бизнеса.
«В @Nordstrom так несправедливо обошлись с моей дочерью Иванкой. Она прекрасный человек, всегда помогает мне поступить правильно. Это просто ужасно!» – написал в среду Трамп в своем личном и президентском «Твиттере».
Однако в компании настаивают, что решение было обусловлено падением продаж одежды из коллекции Иванки Трамп.
Ричард Пейнтер, служивший главным юристом по этике при президенте Джордже Буше-младшем, в электронном письме Reuters назвал твит Трампа «неправомерным использованием служебного положения в целях личной выгоды».
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