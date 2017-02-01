Президент Трамп встретился с представителями афроамериканских общин

Президент США Дональд Трамп ознаменовал начало празднования Месяца истории чернокожих американцев встречей с представителями афроамериканского сообщества. «Круглый стол» состоялся в Зале Кабинета в Белом доме. В большинстве своем участники встречи либо помогали Дональду Трампу в его предвыборной борьбе, либо оказывали поддержку его чернокожему сопернику – Бену Карсону, занявшему в администрации Трампа пост главы Министерства жилищного строительства и городского развития.

Президент Трамп огласил список приоритетов своей администрации в вопросах борьбы с кризисом афроамериканских общин и бедных городских районов.

«Нам нужны лучшие школы – и побыстрее. Нам нужны новые рабочие места, более высокие заработные платы – намного выше существующих. Мы будем очень много работать над улучшением положения городских районов – Бен Карсон будет заниматься этим, и его деятельность будет масштабной, – сказал Трамп. – «Нам необходимы безопасные районы, мы добьемся этого с помощью полиции. Мы сделаем их более безопасными, мы добьемся повышения уровня безопасности, который сейчас просто ужасен», – подчеркнул он.

Один из участников форума – пастор Даррел Скотт из Кливленда – активный сторонник Трампа. По его словам, он пришел на эту встречу, чтобы обсудить с представителями новой администрации проблему уличного насилия – после того, как лично побеседовал с представителями криминального мира Чикаго.

Об острой криминогенной ситуации в Чикаго Трамп неоднократно говорил как о примере продолжающейся «бойни» в бедных районах американских городов.