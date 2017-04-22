Трамп собирается объявить о большой налоговой реформе

Президент США Дональд Трамп пообещал на следующей неделе сделать важное заявление по поводу пересмотра налогового законодательства США. Как пояснил в субботу сотрудник администрации, Трамп расскажет об общих принципах изменений и обрисует приоритеты налоговой реформы. Пересмотр налогового законодательства был одним из главных обещаний предвыборной кампании президента.

В пятницу Трамп сделал неожиданное заявление на мероприятии в Министерстве финансов США о том, что в среду сделает «крупное заявление по поводу налоговой реформы».

В субботу он написал в «Твиттере»: «В среду будет объявлено о большой реформе налоговой системы и снижении налогов».

Сотрудник администрации, пожелавший остаться неназванным, не предоставил подробностей, сообщив, что администрация «в общих чертах расскажет о принципах и приоритетах» в среду.

Став президентом, Трампу с трудом удается продвигать свое видение внутренней политики, включая налогообложение, несмотря на то, что Республиканская партия контролирует обе палаты в Конгрессе. Через неделю исполнится 100 дней со времени его вступления в должность, однако до сих пор Трампу не удалось добиться смены законодательства или одобрения предлагаемого им проекта закона. Большинству его предшественников к этому времени на посту президента удавалось добиться ряда законодательных побед.

По американскому законодательству, только Конгресс имеет полномочия вносить значительные правки в налоговое законодательство. В то же время президент часто влияет на повестку дня, предлагая изменения.

«Мы говорим о всеобъемлющей реформе налогового законодательства, которая предполагает снижение налогов для физических лиц, упрощение нашей слишком сложной системы и создание рабочих мест, благодаря повышению конкурентоспособности американского бизнеса», – сказал сотрудник администрации.

Будучи кандидатом в президенты, Трамп дал повод завышенным ожиданиям на финансовых рынках и среди бизнес-сообщества о том, что сложная налоговая система, в которой полно уловок, будет реформирована. В своей программе «Контракт с американскими избирателями» Трамп обещал вместе с Конгрессом заняться налоговым законодательством «в первые 100 дней работы его администрации».

Согласно заявленному плану действий, налоги должны быть значительно снижены для среднего класса и бизнеса, количество ступеней в налоговой шкале должно быть уменьшено с семи до трех. Помимо этих предложений, программа предусматривала упрощение налоговых деклараций и налоговые каникулы для репатриированной из оффшоров прибыли компаний.

С тех пор Трамп не предоставил официального плана или предложений по реформе налогового законодательства. Время от времени он высказывался в поддержку плана, разработанного республиканцами в Палате представителей, однако на сегодняшний день неизвестно, какой позиции президент придерживается по поводу налога на импорт.

В феврале Трамп пообещал предоставить «феноменальный» план по реформе налоговой системы в течение нескольких недель, не вдаваясь в подробности. План так и не был представлен. Когда в прошлом месяце в Конгрессе провалилась поддерживаемая главой Белого дома попытка отменить закон о здравоохранении, известный как Obamacare, президент сказал, что сконцентрирует усилия на налогах.

Как заявил в четверг министр финансов Стивен Мнучин, он ожидает, что Конгресс одобрит план по реформе налоговой системы в этом году.