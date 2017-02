Трамп подверг критике спецслужбы США

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике спецслужбы страны – за незаконные, по его словам, утечки информации – и отверг сообщения о контактах между сотрудниками его предвыборного штаба и представителями российских спецслужб.

В среду 15 февраля Трамп продолжил свое контрнаступление на фоне скандала, связанного отставкой Майкла Флинна с поста советника по вопросам национальной безопасности, о которой было объявлено в минувший понедельник.

Газета The New York Times сообщила поздно вечером во вторник, что информация о телефонных звонках и перехваченные звонки показали, что некоторые участники президентской кампании Трампа и другие его сотрудники имели неоднократные контакты с высокопоставленными представителями российской разведки на протяжении года, предшествовавшего выборам 8 ноября.

Рано утром в среду Трамп отверг эти сообщения в серии сообщений в «Твиттере».

«Вздор о российских связях – это лишь попытка прикрыть многочисленные ошибки, совершенные во время провальной кампании Хиллари Клинтон», – написал президент-республиканец, имея в виду поражение на выборах своей соперницы-демократа.

В другом сообщении Трамп заявил, что «информация нелегально передается разыведывательным сообществом теряющим читателей The New York Times и The Washington Post». «Это АНБ или ФБР?» – спрашивает в «Твиттере» Трамп и добавляет – «прямо как в России»

По словам президента, «ситуация была очень серьезной».

«Подлинный скандал здесь кроется в том, что информация незаконно раздается – словно это конфеты – нашей «разведкой». Это очень не по-американски!» – написал в «Твиттере» президент.

Дональд Трамп не привел свидетельств в поддержку своих обвинений в адрес сотрудников разведки в том, что они передавали информацию СМИ. Он также не сообщил о том, намерена ли его администрация инициировать официальное расследование утечек.

Агентство Reuters пока не подтвердило сообщение The New York Times, которое Кремль уже отверг в среду.

Телеканал CNN также сообщал, то советники Трампа поддерживали постоянный контакт с российскими чиновниками на протяжении предвыборной кампании.