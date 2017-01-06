Трамп еще до инаугурации отправит в отставку «политических» послов, назначенных Обамой

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа приняла решение отправить в отставку американских послов, так называемых «политических назначенцев» нынешнего главы Белого дома Барака Обамы. Об этом со ссылкой на свои дипломатические источники сообщила газета The New York Times.

Как пишет издание, близкие к Обаме дипломаты должны покинуть свои посты до инаугурации нового президента – то есть до 20 января 2017 года. В результате этих действий США могут на ближайшие месяцы остаться без глав дипломатических миссий в таких странах-союзниках, как Бельгия, Чехия и Новая Зеландия.

По сложившейся политической традиции, после смены американской администрации, как правило, некоторые «некарьерные дипломаты» оставляют свои посты. Но впервые за последнее время таким дипломатам «всем без исключения» не дадут даже короткой отсрочки перед отставкой и возвращением в страну. Ранее такие исключения делались. В том числе по семейным обстоятельствам – например, чтобы дать возможность для детей-школьников окончить учебный год в старой школе.

The New York Times обращает внимание на тот факт, что по этой же причине – необходимость для 10-летнего сына Дональда Трампа, Бэррона, доучиться до конца учебного года в нью-йоркской школе – будущая первая леди Меланья Трамп не планирует сразу переезжать в Белый дом.